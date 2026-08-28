El programa de ludotecas municipales de Salamanca suma un 6 por ciento más de plazas que la edición anterior

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades de Salamanca, Miryam Rodríguez, durante la presentación del programa de ludotecas infantiles. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá del 1 al 15 de septiembre el plazo de inscripción del programa de ludotecas municipales para el curso escolar 2026/2027 para un total de 524 plazas, un 6 por ciento más que la edición anterior.

El objetivo es "facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral al mismo tiempo que se promueve una función pedagógica, social, inclusiva y de integración en el entorno comunitario", según ha subrayado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez durante la presentación del programa, que se llevará a cabo a partir del 5 de octubre en todas las zonas de acción social de la ciudad.

El programa está dirigido a menores con edades comprendidas entre los tres y los ocho años, excepto en el caso de Puente Ladrillo, que la edad se amplía hasta los doce años al realizarse un proyecto adaptado a las necesidades específicas de la zona.

Participan en actividades lúdicas en horario de tarde durante dos días a la semana, en sesiones de una hora y media de duración, en cada uno de los Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por la ciudad, Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo-Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José-Zurguén y Vistahermosa-Buenos Aires.

Todas las actividades están desarrolladas por monitores y monitoras titulados que diseñan la programación, entre otros, desde la perspectiva de educación en la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto de las capacidades de cada participante, conjugando la diversión con el aprendizaje.

El programa de ludotecas que se desarrolla durante el periodo escolar se incluye dentro de la apuesta que realiza el Ayuntamiento de Salamanca por la conciliación laboral y familiar y entre las que también destacan programas como 'Apúntate al verano' o los 'Concilia' que se desarrollan durante los meses de junio y septiembre, así como en los periodos no lectivos de Navidad, Carnaval y Semana Santa", ha indicado Rodríguez.

El plazo de solicitud permanecerá abierto del 1 al 15 de septiembre, ambas fechas inclusive, y las solicitudes deberán ser presentadas de manera electrónica a través del formulario que está disponible en la web https://programasbienestarsocial.com/. Asimismo, el personal técnico en animación sociocomunitaria de cada CEAS realizará la inscripción presencialmente a aquellas familias que lo soliciten, previa cita, llamando al teléfono 900 55 00 10.

PROCESO

Las listas provisionales se publicarán el 18 de septiembre y el plazo para posibles reclamaciones el 22 de septiembre, mientras que el sorteo y la publicación de las listas definitivas estará disponible al 24 de septiembre.

Por su parte, el plazo de entrega de documentación de plaza y el justificante de pago se realizará el 24 al 30 de septiembre. El abono de las tasas, con un precio de siete euros al mes por participante, con carácter general, se realizará exclusivamente previa generación de la autoliquidación obtenida en la página web del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca.

Las familias participantes podrán elegir realizar el pago mensual, trimestral o anual de la actividad. En caso de optar por el pago mensual o trimestral de la actividad, deberán aportar el primer justificante de pago durante el proceso de confirmación de plaza. Los sucesivos justificantes de pago deberán ser remitidos al correo electrónico del CEAS correspondiente. Se formalizará una única solicitud por unidad familiar.

El Consistorio ha recordado que es imprescindible que el menor participante y sus dos progenitores o responsables legales estén empadronados en el municipio de Salamanca en el momento de formular la solicitud, salvo por causas justificadas debidamente acreditadas que será el menor y, al menos, uno de los progenitores o representantes legales los que deban estar empadronados en el municipio de Salamanca.

Podrán participar menores con necesidades educativas especiales que cursen estudios en un centro educativo ordinario, previo informe de valoración de una comisión técnica, siempre que dispongan de capacidad funcional y un nivel de autonomía suficiente que les permita participar y realizar las actividades planificadas con el apoyo de un monitor de necesidades educativas especiales.

En el caso de que sea necesario realizar un sorteo porque el número de solicitudes excede el número de plazas ofertadas tendrán prioridad las unidades familiares que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: familias en situación de vulnerabilidad social derivadas por el personal técnico de los CEAS; familias monoparentales cuyo progenitor trabaje presencial o telemáticamente, previa acreditación documental de tales circunstancias; y familias donde ambos progenitores o responsables del menor trabajen presencialmente, previa acreditación documental de tales circunstancias. De entre ellas, tendrán mayor prioridad las que ostenten una capacidad económica menor.

En caso de sorteo, los menores que sean hermanos o que se encuentren en situación de acogimiento temporal y resulten admitidos tendrán garantizada la plaza.