El programa municipal 'Salamanca a tope' vuelve el 19 de septiembre con 72 actividades para niños y jóvenes

SALAMANCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la reanudación, el próximo viernes 19 de septiembre, del programa municipal 'Salamanca a Tope', que se celebrará los viernes y sábados hasta el 29 de noviembre y contará con más de 70 actividades.

Tal y como ha señalado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press, este programa es una "apuesta municipal" por el fomento de un ocio nocturno, saludable y de calidad como instrumento de prevención de adicciones con y sin sustancia entre niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 30 años. En su cuarto de siglo, esta iniciativa ha promovido más de 6.000 actividades, con más de 400.000 participantes.

En esta edición, se han programado un total de 72 actividades, entre las que tienen cabida las relacionadas con la práctica deportiva, la expresión artística y musical, la cocina, el cine, y, por supuesto, salidas culturales para descubrir algunos de los espacios monumentales más destacados de la capital salmantina, como es el caso de Ieronimus y Pozo de Nieve.

De igual manera que en ediciones anteriores, 'Salamanca a Tope' organizará propuestas temáticas para celebrar la noche de Halloween y la Navidad, han añadido desde el Ayuntamiento.

Nuevamente las actividades se dividirán en función de dos grupos de edad, las dirigidas al público entre 7 y 13 años, que se iniciarán a partir de las 19.00 horas, y las de 14 a 30 años, a partir de las 22.00 horas, organizándose principalmente, en ambos casos, en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro', aunque también se incluyen propuestas en otros espacios culturales de la ciudad y en los Huertos Urbanos, por ejemplo. La programación completa está detallada en la web www.salamancaatope.org.

El sistema de inscripción se abre y cierra automáticamente cuando la actividad ha completado el número de plazas y ofrece información al participante de aquellas plazas que quedan libres.

El formulario de inscripción diferencia las actividades en función de la edad, por lo que los menores deberán adjuntar la autorización del progenitor o tutor y el horario de inscripción se abrirá a las 17.00 horas para dar mayor facilidad a los jóvenes.