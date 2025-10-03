El programa PIO Ávila, que ha permitido fijar 50 puntos de interés ornitológico, potenciará el turismo en la provincia

Jornada sobre el programa PIO de la Diputación de Ávila celebradi en Muñogalindo. - DIP ÁVILA.

ÁVILA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad abulense de Muñogalindo ha acogido este viernes la clausura de las jornadas del proyecto 'Pío Ávila' de la Diputación Provincial, que tiene como objetivo de dar a conocer el potencial del turismo ornitológico y la red de miradores instalada en distintos puntos del territorio.

El técnico del proyecto, Felipe Nebreda, ha asegurado que esta iniciativa constituye "un paso más para que el patrimonio natural de la provincia se convierta en un recurso para el medio rural", después de tres años de trabajo en los que se han identificado y señalizado 50 puntos de interés ornitológico.

Estos enclaves cuentan con información accesible a través de códigos QR y de la página web del proyecto, con fichas de especies, descripción de ecosistemas y un sistema de ciencia ciudadana que permite a los visitantes subir sus propios avistamientos.

Nebreda ha destacado, además, que este proyecto ya "ha despertado el interés" de otros municipios para sumarse a la red, lo que se une al impacto de las jornadas, con las que también se espera implicar a administraciones locales, técnicos y empresas en el aprovechamiento del recurso.

Por su parte, el diputado de Turismo, Armando García Cuenca, ha subrayado que el proyecto "ofrece una formación a empresas y grupos de desarrollo rural para maximizar un turismo que está creando sinergias con otros, como el gastronómico o el micológico".

En su intervención, ha señalado que la provincia dispone de especies "únicas a nivel europeo e internacional" y que esta actividad permitirá atraer visitantes que pernocten en Ávila, al concentrarse muchos avistamientos a primera y última hora del día.

Asimismo, Armando García ha recordado que ya están operativos los 50 miradores distribuidos por las cinco comarcas, además de una plataforma digital de consulta, y ha avanzado la intención de ampliar en el futuro los puntos de observación ornitológica.

Por su parte, el alcalde de Muñogalindo, Diego Pascual, ha puesto en valor el compromiso del municipio con la ornitología, y ha recordado la puesta en marcha en su día de un observatorio de aves y la elaboración del libro de las especies del entorno.