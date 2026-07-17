El programa Rehabitare suma en Palencia 16 nuevas viviendas para alquiler social con una inversión de 1,66 millones

Visita a una vivienda Rehabitare en Palenzuela - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Rehabitare suma en Palencia 16 nuevas viviendas que se destinarán a alquiler social con una inversión total de 1,66 millones, financiados al 50 por ciento por la Junta y la Diputación de Palencia y elevará hasta 98 las viviendas rehabilitadas en la provincia a través de esta iniciativa impulsada por la Administración autonómica.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco, y la presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, han suscrito este viernes con representantes municipales los convenios de adhesión de 16 ayuntamientos palentinos a esta iniciativa, que permitirá incorporar nuevas viviendas al parque público de alquiler social de la provincia.

Los municipios adheridos son Abia de las Torres, Alar del Rey (San Quirce de Pisuerga), Bárcena de Campos, Belmonte de Campos, Castrillo de Villavega, Cubillas de Cerrato, Cervera de Pisuerga (Ruesga), La Pernía (San Salvador de Cantamuda), La Serna, Monzón de Campos, Osornillo, Piña de Campos, Sotobañado y Priorato, Villada, Villalaco y Villamendiana.

La vicepresidenta ha destacado el compromiso de la Junta con el acceso a la vivienda y la lucha contra la despoblación en el medio rural, a los que se ha referido como "dos de los grandes retos a los que se enfrenta la Comunidad".

Estos acuerdos permitirán la rehabilitaciónd de 16 inmuebles de titularidad municipal actualmente en desuso para destinarlos al alquiler social, una actuación que supondrá una inversión de 1,66 millones de euros financiada conjuntamente y al cincuenta por ciento, por la Junta de Castilla y León y la institución provincial.

En este sentido, Blanco ha recordado que el programa Rehabitare persigue aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles en el medio rural y facilitar el acceso a una residencia digna a colectivos con mayores dificultades, especialmente jóvenes y familias.

Al mismo tiempo, favorece la recuperación de edificios existentes, evita el deterioro del patrimonio construido y contribuye a revitalizar los núcleos rurales mediante la puesta en uso de inmuebles que permanecían vacíos.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

"Rehabitare se ha convertido en una herramienta de dinamización económica para los municipios, ya que las obras de rehabilitación generan actividad y empleo a través de la participación de empresas y profesionales del entorno", ha sostenido la representante del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, Armisén ha recordado que este prorgrama se integra dentro de la estrategia HabitaLORural de la institución provincial, gracias a la que ya se han movilizado más de tres millones desde 2024 para vivienda rural y se han realizado actuaciones en 52 viviendas y solares de la provincia de los que se han beneficiado 189 jóvenes para comprar su casa o iniciar su proyecto.

Por esta razón, ha asegurado que ffrontar el reto demográfico es "hablar de vivienda", por lo que "cada puerta que se abre es una nueva oportunidad para construir futuro en Palencia".

Con las actuaciones impulsadas en el marco de esta iniciativa, la provincia de Palencia alcanzará las 98 viviendas rehabilitadas desde la puesta en marcha del programa, con una inversión acumulada de 6,4 millones de euros.

Tras la firma de los convenios, Blanco ha visitado una de las viviendas recuperadas mediante el programa Rehabitare en la localidad de Palenzuela, donde la actuación ha supuesto una inversión de 51.999,99 euros sufragada al 50 por ciento por la Junta y la Diputación Provincial.

La intervención ha permitido recuperar un inmueble situado en el casco urbano del municipio, junto a la Plaza Mayor, solventando deficiencias derivadas de la antigüedad de las instalaciones, la falta de aislamiento térmico y el deterioro de diversos elementos constructivos.

Las obras han incluido la mejora energética de la envolvente del edificio mediante la renovación de cerramientos y carpinterías, la actualización integral de las instalaciones de electricidad, iluminación, telecomunicaciones, fontanería, saneamiento, calefacción y producción de agua caliente sanitaria, así como la reordenación interior de los espacios para adecuarlos a las necesidades actuales de habitabilidad.

Asimismo, se han renovado acabados, solados, falsos techos y carpinterías interiores, permitiendo disponer de una vivienda funcional y eficiente compuesta por salón-comedor, cocina, cuatro dormitorios, aseo y baño.

El inmueble cuenta con una superficie construida de 159,66 metros cuadrados y 116,36 metros cuadrados útiles. Rehabitare constituye uno de los principales ejemplos de cooperación institucional para incrementar la oferta de vivienda asequible en el medio rural de Castilla y León.

OBISPADOS Y DIÓCESIS

A esta iniciativa se incorporaron en 2018 distintos obispados y diócesis de la Comunidad a través de acuerdos con la Junta para rehabilitar antiguas casas rectorales destinadas al alquiler social.

Esta línea de colaboración ha permitido la recuperación de 36 viviendas con una inversión cercana a 1,93 millones de euros.

Posteriormente, en 2020, la Junta y las nueve diputaciones provinciales impulsaron un nuevo marco de colaboración para reforzar el programa.

Los convenios desarrollados durante el periodo 2021-2024 permitieron financiar la rehabilitación de 82 viviendas en toda la Comunidad con una inversión conjunta superior a 4,26 millones de euros.

Ante los buenos resultados obtenidos, en septiembre de 2024 se suscribió un nuevo protocolo de colaboración para el periodo 2024-2027, que contempla la ejecución de 88 actuaciones con una inversión global de 9,15 millones de euros.

En el caso de Palencia, este acuerdo permitirá desarrollar un total de 16 actuaciones hasta 2027. Desde su puesta en marcha, el programa Rehabitare se ha consolidado como una de las principales herramientas de la Junta de Castilla y León para ampliar el parque público de alquiler social en el medio rural.

En toda la Comunidad se han desarrollado ya 677 actuaciones, de las que 476 corresponden directamente a la Junta, 36 al protocolo con los obispados y 165 a la colaboración con las diputaciones provinciales, con una inversión total superior a 41,5 millones de euros.

Nuevo proyecto en Aguilar de Campoo La Junta también ha puesto en marcha un nuevo proyecto para crear otras seis viviendas en el municipio de Aguilar de Campoo.

Se trata de la transformación de seis locales propiedad de la Junta actualmente en desuso en pisos destinados al alquiler social.

La intervención se desarrollará en una superficie superior a 500 metros cuadrado correspondiente a la planta baja de un edificio de viviendas sociales construido por la Junta en la calle Virgen del Llano y supondrá una inversión prevista de más de 691.000 euros.

Se habilitarán seis nuevas viviendas, cuatro de ellas de tres dormitorios, dos baños, salón y cocina, y dos viviendas de dos dormitorios, un baño y un espacio destinado a salón-cocina.

El proyecto se encuentra redactado y cuenta con la correspondiente licencia municipal para la ejecución de las obras.