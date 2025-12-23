El programa relevo de la Diputación de Ávila favorece a una treintena de negocios en la provincia

ÁVILA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de negocios del medio rural de la provincia ha abierto o ha continuado su actividad a través del programa 'Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila', impulsado por la Diputación.

Desde mediados del pasado mes de noviembre, cuatro empresas ubicadas en distintos municipios han sido traspasadas, lo que ha elevado a 27 las que han encontrado continuidad desde la puesta en marcha de esta iniciativa el pasado mes de abril.

El vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín, ha valorado estos datos como una cifra "excelente para cerrar 2025", y ha destacado que el programa ha creado "un punto de encuentro para quienes desean traspasar un negocio y quienes buscan su medio de vida en cualquiera de los 247 municipios de Ávila", lo que ha reforzado el tejido económico y los servicios en el entorno rural.

En las últimas semanas, el programa ha permitido el traspaso de un taller de chapa en La Colilla, una nave industrial y parcelas en Navaescurial, el Restaurante Zarramaches de Casavieja y el bar municipal de El Bohodón. "Se trata de dos negocios de hostelería y otros dos, de otras actividades", ha señalado Martín que incide en que aunque la hostelería sigue predominando, "cada vez se abren más a otros sectores".

Desde su inicio el 7 de abril, 'Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila' ha servido para culminar esos 27 traspasos, de los que 16 han correspondido al sector hostelero y once a actividades vinculadas a la industria, el ocio, la salud, la ganadería y el consumo, diversificando así las oportunidades económicas en el medio rural.

De cara a 2026, el vicepresidente ha señalado que la Diputación ha sido ambiciosa y ha avanzado que el objetivo pasa por "aumentar aún más la cartera de negocios disponibles y cerrar más relevos", al haber quedado demostrado que "hay mercado y hay interés, que el medio rural tiene atractivos de sobra y que la unión entre lo público y lo privado es una buena vía para que los pueblos puedan seguir contando con servicios de todo tipo que, a la vez, son oportunidades laborales".

El programa permite anunciar cualquier establecimiento de forma gratuita, con difusión posterior a través de las redes sociales del proyecto.