El programa Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila logra el traspaso de tres empresas en septiembre

ÁVILA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Relevo Generacional en el Negocio Rural de Ávila, impulsado por la Diputación, ha logrado el traspaso de tres empresas en distintos municipios en este mes de septiembre, lo que eleva a 14 los establecimientos que han encontrado continuidad desde que arrancó este servicio el pasado mes de abril.

En los últimos casos, se trata de un restaurante con vivienda situado en Arenas de San Pedro, el bar de la localidad morañega de Mamblas y un taller mecánico en Arévalo, según ha informado la propia institución en un comunicado recogido por Europa Press.

"La hostelería sigue siendo el sector que más salidas encuentra, con diez de los catorce negocios traspasados, pero vemos que también hay oportunidades para otro tipo de empresas que pueden seguir dando servicio en nuestra provincia", ha señalado el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín.

La cartera de negocios que maneja esta iniciativa ronda el medio centenar y el servicio incluye "acompañamiento, seguimiento personalizado y contacto directo, no es poner el anuncio y esperar", ha puntualizado.

Los anuncios los puede realizar cualquier persona, de manera gratuita, a través del teléfono y el email que Diputación de Ávila pone a disposición de los usuarios (666 278 043 o negocioruralavila@diputacionavila.es), para posteriormente publicarlo en las cuentas pertinentes de las redes sociales de este proyecto en Facebook e Instagram, Negocioruralavila.

Dentro de este programa se incluye la celebración de dos ferias que permitirán un contacto directo entre las partes interesadas, siendo la primera de ellas el día 20 de septiembre en Naturávila y, la segunda, el 18 de octubre en El Barco de Ávila.