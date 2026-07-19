El programa 'Salamanca a Tope' suma cerca de 8.000 participantes en 134 actividades durante el primer semestre

SALAMANCA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha realizado un balance "muy positivo" de la primera parte del año del programa municipal de ocio nocturno alternativo 'Salamanca a Tope', en el que se han desarrollado 134 actividades y han participado 7.904 jóvenes.

Esta iniciativa tiene como objetivos "promover hábitos saludables entre la población joven y prevenir las adicciones con y sin sustancia mediante propuestas de calidad, accesibles y atractivas", según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación se ha distribuido en diferentes bloques temáticos, que han ocupado un total de 450 horas, con un reparto de 124 horas deportivas, 104 culturales, 59 lúdicas, 43 formativas, 12 horas del 'Salamanca a Tope joven' y 108 horas dedicadas a salas de ensayo.

De los 7.904 jóvenes que han tomado parte, 4.528 han sido chicos y 3.376 chicas, mientras que la distribución por edades muestra que el programa ha llegado a distintos perfiles juveniles, con 195 participantes de entre 7 y 13 años, 3.371 jóvenes de 14 a 18, 2.940 de 19 a 25, y 1.398 mayores de 26 años.

Tras este primer bloque de programación, 'Salamanca a Tope' retomará su actividad del 25 de septiembre al 28 de noviembre, periodo en el que se completarán los 27 fines de semana previstos dentro del calendario anual.