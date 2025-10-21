El programa turístico de Salamanca 'Las llaves de la ciudad' amplía hasta 26 los espacios a visitar

SALAMANCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto al concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, y representantes de los espacios que se visitarán, ha presentado este martes la XVII edición del programa turístico 'Las llaves de la ciudad', que amplía las visitas a 26 lugares.

Con el objetivo de adentrarse en el patrimonio artístico y literario de la ciudad, y bajo el lema 'Abriendo antiguas portadas', el programa "invita a cruzar las puertas de los edificios que guardan siglos de historia y también las de los libros que han dado vida" a la ciudad "en la literatura".

Tal y como ha añadido Carbayo, se trata de una oportunidad de "explorar espacios turísticos exclusivos y rincones de una forma única y gratuita" desde el sábado 25 de octubre hasta el 21 de diciembre. Este año, además, se conmemora el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, por lo que se realizará un homenaje a su figura y a los escenarios relacionados con esta escritora salmantina.

Estas visitas, ha añadido el primer edil durante la presentación del programa en la Fonda Veracruz, "permiten a salmantinos y visitantes conocer la historia y cultura local al mismo tiempo que guían al turista por espacios más allá del casco histórico, ampliando la oferta turística y la visión de la ciudad".

Este año se incorporan al programa el Centro Internacional del Español, el Museo del Comercio y la Industria, la Fonda Veracruz, las visitas 'Ecos de una ciudad' al cementerio San Carlos Borromeo y la subida a la espadaña de la iglesia de San Martín, además del regreso de la Casa Museo Unamuno, la iglesia del Carmen de Abajo y el Colegio Mayor de Anaya, por lo que son 26 los espacios en total.

En la web salamancaymas.es, como ha recordado Carbayo, se puede consultar el programa y realizar las reservas para los espacios que requieren invitación.

Las visitas guiadas tendrán lugar en dieciocho espacios, el cementerio San Carlos Borromeo ofrecerá la visita 'Ecos de una ciudad'; también habrá visitas con guía a la exposición 'Caperucita en Manhattan y otros cuentos de Carmen Martín Gaite' en el Centro Internacional del Español.

A ellas se suman la Biblioteca Antigua de la Universidad, DA2. Domus Artium 2002, Museo Taurino, Museo de Comercio y de la Industria, iglesia de Santo Tomás Cantuariense, Pozo de Nieve, Cueva de Salamanca y Centro de Interpretación de las Murallas salmantinas, Museo del Cerro de San Vicente, Parque Arqueológico del Botánico, Iglesia de la Vera Cruz, exposición Vita Ignatii de la Universidad Pontificia, Casa-Museo Unamuno, Convento de San Esteban, Museo de Pintura Medieval de Santa Clara, Casa Museo Zacarías González y Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, Colegio Menor de Nuestra Señora de Guadalupe y Fábrica de Mirat.

Otros espacios serán escenario de visitas teatralizadas de acceso libre con las que conocer mejor la historia de los personajes que los habitaron y visitaron como la Iglesia de San Martín; Colegio Mayor de Anaya; Iglesia del Carmen de Abajo; Casa de Santa Teresa; Colegio Sagrada Familia. Siervas de San José y el recorrido por la calle Veracruz (Monumenta Salmanticae y Fonda Veracruz, el puente romano y el Huerto de Calixto y Melibea).

Carlos García Carbayo ha recordado que las personas que acudan a las visitas podrán sellar su pasaporte y participar en un sorteo para acceder de forma exclusiva a otro espacio único, el sanctasanctórum de la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca, la sala donde se guardan los manuscritos e incunables de la institución y cuyo acceso es restringido.

Para ello deberán incluir, al menos, el sello de catorce de los espacios que componen el pasaporte, y entregarlo en Monumenta Salmanticae antes del 29 de diciembre de 2025 para entrar a formar parte del sorteo.