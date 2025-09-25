La programación cultural de otoño en Soria busca llegar a toda la ciudadanía

La concejal Gloria Gonzalo, durante la presentación de la programación. - EUROPA PRESS

SORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural de otoño de Soria reunirá un año más una "amplia variedad" de estilos para llegar a toda la ciudadanía con el objetivo de llegar "al abanico más amplio de la ciudadanía, con diferentes géneros y estilos, para hacer "disfrutar y emocionarse" a los ciudadanos.

Así lo ha señalado la concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, que ha desgranado esta programación, que abarca del 7 de octubre al 12 de diciembre. Hay descuentos y precios reducidos con para que "nadie se pierda los espectáculos".

Además, este año, las obras de teatro 'Camino a la Meca' y 'Yugoslavos' contarán con recursos para poder ser seguidas por personas con problemas visuales o de audición.

La primera obra será 'Caperucita en Manhattan' el 7 de octubre, a la que seguirán espectáculos de todo tipo. Entre otros, 'La Casa de Bernarda Alba' interpretada por actrices gitanas procedentes de una chabola de Sevilla. No faltarán los guiños a la Memoria Histórica con '13 Rosas', o Lola Herrera en 'Camino a La Meca'.

Habrá espacio para el humor con una comedia argentina y ópera, con 'La Traviata', donde diez personas podrán seguir el último ensayo y ver por dentro cómo se monta la obra. También estará el Langui con 'Campeones 2' y un concierto con homenaje a Frank Sinatra.

La danza tendrá un pequeño festival con cuatro actuaciones, una en La Audiencia y tres en diferentes emplazamientos de la ciudad.

El programa incluye otros eventos más habituales exposiciones o todas las actividades de las inminentes fiestas de San Saturio.