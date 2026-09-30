La programación de la Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca incrementa hasta catorce sus actividades en 2026

El alcalde Carlos García Carbayo y la concejala de Familia e Igualdad, Miryam Rodríguez. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este miércoles la programación del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Salamanca, que se incrementa hasta final de año con catorce actividades, todas ellas gratuitas.

En concreto, la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana, cuatro ciclos de conferencias, tres talleres, tres actividades culturales, una exposición en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', otra en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad.

Desde el Consistorio destacan que, "con el objetivo de facilitar la conciliación", todas las actividades cuentan con un servicio de cuidado de menores, disponible bajo petición previa.

El objetivo de esta programación es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género. Además, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, también se pretende la concienciación sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad.

El año pasado se incrementó un 80 por ciento la participación, hasta 3.869 personas en total, a las que se añade en torno a 15.000 personas que visitaron las diferentes exposiciones. Carbayo ha destacado que este programa representa una Salamanca "moderna, dinámica, innovadora, comprometida con la igualdad de oportunidades y convencida de que el talento femenino es imprescindible para el desarrollo económico y social de la ciudad".

"Una Salamanca donde las mujeres son protagonistas de la transformación ligada a la tecnología, la ciencia y la logística, liderando equipos, emprendiendo y participando en la toma de decisiones", ha apuntado.

Entre las novedades del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad está la jornada sobre emprendimiento, tecnología y liderazgo 'Mujeres que innovan', que tendrá lugar el 16 de octubre de 16.00 a 20.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre hasta completar el aforo.

En esta línea, otra de las novedades es el ciclo de conferencias 'El legado de las mujeres', que tendrá lugar los martes 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre a las 19.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre hasta completar el aforo.

Ambas novedades refuerzan la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana, que continúa este trimestre de la mano de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) con el objetivo de acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad, crear espacios de diálogo y visibilizar el trabajo de investigadoras y tecnólogas de referencia.

Las próximas sesiones, todas ellas a las 12.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, se llevarán a cabo el jueves 29 de octubre, 'Mujeres, publicidad y construcción de referentes'; el viernes 27 de noviembre, 'Pantallas, visión y salud digital'; y el viernes 4 de diciembre, 'Inteligencia artificial y futuro de las mujeres'.

El apartado de conferencias se completa con 'Mujeres en Etiopía y Mozambique', el 17 de noviembre a las 20.00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, una mirada audiovisual desde la experiencia de Carmen García-Rosado, en colaboración con Intermón Oxfam; y 'Conectar para prevenir. Un recorrido por las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres', los jueves 5, 12 y 19 de noviembre y 3 de diciembre a las 19.30 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre, a través de la experiencia de Rosalía Rendú y de las asociaciones Plaza Mayor, Adavas, Apramp y Beatriz de Suabia.

TALLERES DE AUTODEFENSA

Tras la "gran aceptación" durante el pasado curso, regresan los talleres de autodefensa impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca en los barrios de la ciudad. En esta ocasión, tendrán lugar en Ciudad Jardín los viernes 2, 9, 16 y 23 de octubre, de 20.00 a 21.30 horas; y en El Zurguén los viernes 9, 16, 23 y 30 de octubre, de 18.15 a 19.45 horas.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la Asociación Ciujar en el correo electrónico asociaciondevecinosciujar@gmail.com y de la Asociación Teso Zurguén a través del correo electrónico asotesozurguen@gmail.com.

Al mismo tiempo, continúan los talleres de autodefensa en la Casa de la Mujer, el 2, 4, 9 y 11 de diciembre de 12.00 a 13.30 horas. En este caso, la inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del enlace de la página web del Ayuntamiento de Salamanca https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer

Entre las novedades se incluye el taller de ajedrez en familia 'Judit Polgar', que consta de seis sesiones de una hora los lunes 19 y 26 de octubre, y 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 16.30 a 17.30 horas en la Casa de la Mujer En esta misma línea de reforzar el equilibrio físico y emocional en un entorno de confianza, la Asociación Salud Mental AFEMC iniciará el 16 de diciembre, de 18.30 a 20.00 horas en la Casa de la Mujer, un ciclo que tendrá continuidad hasta el próximo verano.

La inscripción se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del enlace https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer.

En colaboración con Turismo de Salamanca, regresan las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' para descubrir su papel en la historia y patrimonio de la ciudad de Salamanca. Se incrementan hasta cinco sesiones cada mes: el 6, 7, 22, 23, 28 y 29 de octubre; 2, 3, 11, 12, 26 y 27 de noviembre; y 1, 2, 17, 18 y 21 de diciembre.

Finalmente, la programación de la Escuela Municipal de Igualdad incluye dos exposiciones. La primera, en la Casa de la Mujer del 4 de noviembre al 31 de diciembre, es la muestra de fotografías 'Cuando todo calla' de Paloma Carbajal. La segunda, 'Hilos de nuestra historia', es una exposición de trajes charros tradiciones que se mostrarán en la Torre de los Anaya desde noviembre hasta enero de 2027.