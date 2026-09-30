La programación medioambiental de otoño en Ávila incluirá el Día de las Aves y talleres familiares. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha confeccionado la programación medioambiental para los meses de otoño, una propuesta que invitará a celebrar el Día de las Aves y a participar en diversos talleres familiares.

Las actividades en el Centro Medioambiental San Nicolás comienzan este sábado, 3 de octubre, con la celebración del Día Mundial de las Aves para recordar la importancia de estas especies, según ha señalado la concejala de Medio Ambiente del Consistorio abulense, Cristina García.

Para esa primera jornada, se ha organizado un taller de identificación de plumas, programado desde las 10.00 horas, y una posterior ruta guiada por el entorno más cercano, coincidiendo con el punto más destacado de la migración postnupcial de las aves. Ambas iniciativas, que resultan de carácter gratuito e imparte el equipo de monitores del centro, requieren de inscripción previa a través del correo electrónico cmasannicolas@ayuntavila.com.

La agenda continuará durante el mes de octubre con un curso de iniciación al compostaje doméstico el día 24 para dar a conocer materiales y metodología. Posteriormente, en noviembre, se ha previsto una nueva edición de rutas guiadas interpretativas los días 6, 7 y 8 para conocer la biodiversidad del entorno, así como las Jornadas de Micología el 14 de noviembre, orientadas a detectar e identificar hongos en el campo.

El último mes del año contará con una sesión de las Charlas Zoom el 17 de diciembre, dedicada a los alcaudones, y con un taller familiar el 28 de diciembre centrado en la construcción de cajas nido. Además, la oferta del centro se ha completado con el huerto urbano comunitario.

Finalmente, la actividad se ha reforzado con la puesta en marcha del curso en los talleres ambientales escolares, dirigidos a los centros educativos de la ciudad para abordar contenidos sobre flora, fauna, energía, residuos o agua. Esta iniciativa educativa llegó el curso pasado a más de 2.000 escolares de los niveles de Infantil y Primaria.