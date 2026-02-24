Los programas de Envejecimiento Activo de Burgos contaron con 873 participantes en 2025, con un 73% de mujeres

BURGOS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los programas de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Burgos contaron con un total de 873 participantes durante el año 2025, de los cuales el 73 por ciento fueron mujeres.

Así lo ha detallado el concejal responsable de Mayores del Consistorio, José Antonio López, quien ha destacado que este hecho denota una "notable brecha de género" que se acentúa en el Espacio Mayor de Capiscol cuyos índices ascendieron hasta el 80,58 por ciento de participación femenina.

El plan está diseñado para personas mayores de 60 años y jubilados y busca optimizar la salud, la participación y la seguridad de este colectivo a travaés de los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, López ha destacado que la actuación no solo pretende mejorar la calidad de vida y la autonomía, sino también profundizar en el conocimiento de la realidad social de los mayores y combatir factores críticos como la soledad no deseada.

El edil ha hecho hincapié en la importancia de ofrecer una oferta de actividades de calidad que abarque desde la estimulación cognitiva hasta las nuevas tecnologías y el voluntariado.

La red municipal incluye centros cívicos como Río Vena o San Agustín y centros culturales en barrios como Villatoro o Cortes y la inversión económica para ejecutar este programa durante el ejercicio mencionado ascendió a un total de 88.862,70 euros, destinados tanto a recursos humanos como materiales.

De cara al futuro, el equipo de Gobierno ha reafirmado su voluntad de avanzar en este modelo de envejecimiento activo a través de la consolidación de Burgos como un referente en la promoción de la autonomía personal.