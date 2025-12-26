Los programas mixtos de empleo y formación de CyL contarán en 2026 con una inversión "histórica" de 48 millones de euros

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García (segunda por la izquierda), durante su visita al Museo de Ciencias Naturales, ubicado en el Monasterio de San Nicolás de Villafranca del Bierzo (León). - JCYL

Permitirán contratar a más de 2.800 personas en situación de desempleo en las 242 acciones previstas

VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

Los programas mixtos de empleo y formación que se desarrollarán en 2026 en Castilla y León contarán con una inversión "histórica" de 48.020.720 euros, lo que supone una ampliación presupuestaria de 10 millones de euros destinados a cubrir todas las solicitudes que cumplen con los requisitos de la convocatoria, por lo que esta partida se incrementa en un 26 por ciento respecto a la última edición.

Así lo ha explicado este viernes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, que ha señalado que los proyectos programados tendrán un gran impacto en el empleo y la dinamización local, ya que permitirán la contratación de más de 2.800 personas en situación de desempleo en toda Castilla y León. De ellas, 2.313 serán alumnos trabajadores que compatibilizarán formación y trabajo remunerado para ejecutar los 242 programas previstos, una cifra a la que habrá que sumar, al menos, otras dos personas por proyecto que asumirán las labores de formación, monitorización y gestión.

Del total de programas, 207 están promovidos por entidades locales, con una inversión cercana a los 40 millones de euros. Los 35 restantes serán gestionados por entidades sin ánimo de lucro, la mayoría pertenecientes al tercer sector, que desarrollarán, fundamentalmente, iniciativas de carácter social y asistencial.

Con este esfuerzo económico, que se ha ido incrementando de forma sostenida en los últimos años, la Junta de Castilla y León pretende consolidar esta iniciativa como un instrumento "clave" de las políticas activas de empleo y de cohesión social y territorial.

En este sentido, la consejera ha subrayado que el programa permite generar empleo y actividad económica, impulsar las oportunidades de futuro de las personas más vulnerables y mejorar la calidad de vida y los servicios en el territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

Los programas mixtos de empleo y formación permiten, por un lado, ofrecer una completa formación a personas en situación de desempleo y con dificultades de inserción laboral para el desarrollo de actividades que tienen una amplia demanda de trabajo, tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo; por otro, facilitan a estas personas un trabajo efectivo y remunerado, garantizando sus ingresos desde el primer día y durante todo el periodo de duración del programa.

Finalmente, se realizan trabajos en beneficio del tejido local mediante la realización de obras o la prestación de servicios de interés general o social, que contribuyen a la dinamización del territorio y a mejorar la calidad de vida de los vecinos, dotando a los ayuntamientos de recurso para transformar y mejorar el entorno mediante actuaciones encaminadas al acondicionamiento de espacios públicos, la recuperación del patrimonio, el aprovechamiento de recursos locales o la prestación de servicios.

INSERCIÓN LABORAL DEL 50%

Este modelo dual de formación y empleo, en estrecha colaboración con los entes locales y las entidades sin ánimo de lucro, ha demostrado ser "altamente eficaz" en la mejora de la empleabilidad de los participantes, logrando un porcentaje de inserción laboral posterior superior al 50 por ciento y alcanzando el 90 por ciento en algunas de sus modalidades formativas.

En el conjunto de la comunidad, León es la provincia que cuenta con un mayor número de programas, consolidando su liderazgo y su interés por este tipo de iniciativas de empleo, con un total de 47 proyectos.

Leticia García ha facilitado estos datos durante su visita a la localidad de Villafranca del Bierzo, donde ha conocido los espacios verdes que han sido objeto de recuperación y acondicionamiento a través de las labores llevadas a cabo por los trabajadores del último programa mixto 'Ancares XIII'.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Durante la visita, la titular de la Consejería, acompañada del alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, ha destacado el "importante papel" de la colaboración institucional en el desarrollo de las políticas activas de empleo y ha subrayado el compromiso del Gobierno autonómico con el municipalismo.

La consejera ha visitado además el Museo de Ciencias Naturales, ubicado en el Monasterio de San Nicolás, donde actualmente prestan servicios trabajadores contratados a través del Planiel, uno de los programas de empleo local que se han puesto en marcha durante 2025 por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.