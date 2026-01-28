Prohibido el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León)

Imagen difundida por la DGT de una de las autovías afectadas por nieve este miércoles
Imagen difundida por la DGT de una de las autovías afectadas por nieve este miércoles - DGT
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 9:34
Seguir en

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los copos de nieve caídos y acumulados en las últimas horas han llevado a prohibir el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León), según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En total y según los datos que aporta la DGT sobre el estado de la circulación a primeras horas de este miércoles, 28 de enero, la nieve afecta a la circulación en un total de 75 carreteras del territorio nacional, seis de ellas de la red principal donde está intransitable la A-66 en Cáceres, en la zona Elvas hacia Salamanca.

Asimismo, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno (nivel rojo) en la A-1 Madrid en Somosierra y M-607 Colmenar Viejo; en la A-50 y AV-20 Ávila capital y en la A-6 y AP-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia).

Por su parte, son transitables con precaución la A-23 en Sabiñánigo (Huesca) y la A-6 en León y Lugo, en Pedrafita do Cebreiro además de la la AP-66 en Asturias y León en el entorno de Lena y la A-52 en Zamora y Ourense entre Padornelo y Verín.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado