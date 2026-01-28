Prohibido el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León)

Imagen difundida por la DGT de una de las autovías afectadas por nieve este miércoles - DGT

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los copos de nieve caídos y acumulados en las últimas horas han llevado a prohibir el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León), según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En total y según los datos que aporta la DGT sobre el estado de la circulación a primeras horas de este miércoles, 28 de enero, la nieve afecta a la circulación en un total de 75 carreteras del territorio nacional, seis de ellas de la red principal donde está intransitable la A-66 en Cáceres, en la zona Elvas hacia Salamanca.

Asimismo, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno (nivel rojo) en la A-1 Madrid en Somosierra y M-607 Colmenar Viejo; en la A-50 y AV-20 Ávila capital y en la A-6 y AP-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia).

Por su parte, son transitables con precaución la A-23 en Sabiñánigo (Huesca) y la A-6 en León y Lugo, en Pedrafita do Cebreiro además de la la AP-66 en Asturias y León en el entorno de Lena y la A-52 en Zamora y Ourense entre Padornelo y Verín.