Los propietarios forestales de CyL piden que se les tenga en cuenta para "blindar" una política forestal a largo plazo

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Propietarios Forestales de Castilla y León (Fafcyle), que representa a más de 50.000 propietarios forestales de la región, insiste en que para asegurar el futuro de las masas forestales y del medio rural es urgente el respaldo de la Administración y ha pedido que se les tenga en cuenta para "blindar" una política forestal a largo plazo.

"Sin la implicación de los propietarios forestales privados, responsables de la mayoría de la superficie, la lucha contra el fuego seguirá siendo insuficiente", ha explicado el presidente de la Federación, Jesús Pestaña, motivo por el que exige que exista una colaboración público-privada "que ayude a blindar una política forestal a largo plazo".

Los propietarios forestales, tras los "devastadores" incendios que la Comunidad sufre este verano, han advertido de que "sin gestión forestal no habrá prevención eficaz".

"Necesitamos un respaldo institucional acorde con la importancia real que tienen los bosques para la sociedad y la economía de Castilla y León", han asegurado.

La Federación ha trasladado su preocupación ante las medidas que ha anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para paliar los efectos de los incendios forestales. "Lamentablemente, dichas medidas no incluyen ayudas específicas para los montes, a pesar de que representan una parte esencial del patrimonio que se está perdiendo sin remedio en esta catástrofe medioambiental que sufre nuestra Comunidad", han expresado los propietarios.

En este sentido, han incidido en que los expertos forestales señalan que "los bosques, tanto públicos como privados, son mucho más que masas arboladas" porque constituyen "infraestructuras verdes imprescindibles para la regulación del ciclo hidrológico, la fijación de carbono, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo frente a la erosión y la mitigación del cambio climático".

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Así, "su degradación compromete no solo a los propietarios, sino también al conjunto de la sociedad", han señalado, tras lo que han recordado que la ganadería, apicultura, resina, setas, caza o el turismo rural "son solo algunas de las múltiples actividades empresariales vinculadas al territorio".

Para el colectivo, los montes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico de amplias zonas rurales, por ello luchan por la conservación y correcta gestión como base de múltiples actividades empresariales vinculadas al territorio como las citadas. "La pérdida de superficie arbolada supone un grave perjuicio para la competitividad de estos sectores y para la fijación de población en el medio rural", han apuntado.

En este contexto, el colectivo ha expresado su sorpresa de que en las reuniones anunciadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería únicamente se contemple la presencia de las organizaciones profesionales agrarias, sin aludir ni a la Consejería de Medio Ambiente ni a los representantes de los propietarios forestales.

Los afectados consideran esta exclusión "difícilmente justificable, dado que la gestión forestal y la recuperación de los montes tras los incendios requieren de un enfoque integral que necesariamente implica a ambos actores".

La organización ha reclama a la Administración un compromiso firme con los propietarios forestales privados, responsables de más del 60 por ciento de los bosques de la Comunidad.

En concreto, Fafcyle demanda que se establezcan líneas de ayuda específicas para la restauración de montes afectados por los incendios, tanto en labores de reforestación como en prevención y gestión futura y que se incorpore de forma inmediata a la Consejería de Medio Ambiente y a los representantes de los propietarios forestales en los procesos de diálogo y toma de decisiones.

Asimismo, ha reclamado que haya un impulso real a la gestión forestal privada, para lo que piden tomar en consideración las modificaciones legales y fiscales demandadas por el sector. A su juicio, "especialmente urge" la incorporación del sector forestal en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León de forma expresa.

NECESIDAD DE APOYO

Por otro lado, han reivindicado que las líneas estratégicas de apoyo a los pequeños propietarios sean mejor dotadas económicamente y se haga realidad la demanda de la puesta en marcha de los procesos de concentración forestal.

La Federación ha incidido en la importancia de la propiedad forestal privada, ya que de 4,8 millones de hectáreas forestales en Castilla y León -la mayor superficie de España-, más del 45 por ciento es de titularidad privada y otro 18 por ciento es de titularidad pública pero de gestión privada, lo que equivale a 3,02 millones de hectáreas, un 62,53 por ciento de la superficie forestal de la región.

"Buena parte de estas superficies están fragmentadas en pequeñas propiedades, montes de socios o comunidades vecinales, lo que hace imprescindible un mayor apoyo técnico, jurídico y económico", ha explicado la organización.

En cuanto a los incendios forestales, Fafcyle ha indicado que son un "problema crónico" en España y es una "catástrofe" que se repite en Castilla y León, donde de nuevo se vive un verano "devastador" en materia de incendios forestales, con miles de hectáreas arrasadas, graves pérdidas ambientales y económicas y pérdidas humanas "irreparables".

Finalmente, la organización se ha unido al dolor por las pérdidas humanas y ha mostrado su solidaridad con las familias afectadas y su agradecimiento a todos los responsables del operativo, técnicos forestales, bomberos forestales, brigadas, agentes medioambientales, voluntarios y vecinos que luchan "en primera línea".