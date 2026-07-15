Prorrogada la prisión provisional del presunto autor de la muerte de su pareja y sus tres perros en Valladolid

Archivo - Trib.- Condenado por el hurto de la antena y el 'limpia' trasero del vehículo de su vecino en Arroyo (Valladolid) - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valladolid ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional en la que se encuentra Juan Carlos S.J.M, acusado de la la muerte de su pareja, Mónica Á.P, ocurrida el 12 de agosto de 2024 en un piso del barrio de Los Pajarillos de Valladolid, donde su cuerpo semicalcinado fue hallado junto a sus tres perros, muertos por inhalación de humo.

La decisión de prolongar su estancia entre rejas se ha producido tras la vista celebrada con motivo de cumplirse dos años de su encarcelamiento y la necesidad de decidir sobre la conveniencia o no de mantenerlo, algo que la acusación pública, la particular y la popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, consideran necesario ante el riesgo de fuga, tal y como ha acordado el referido juzgado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Fiscalía de Valladolid, de cara al juicio que se celebrará por el procedimiento de jurado popular, solicita para el acusado, con carácter provisional, una condena global de 49 años por un delito de asesinato y amenazas graves continuadas, con la agravante de parentesco, así como por un delito de incendio con riesgo para la vida, tres delitos de maltrato animal y dos contra la seguridad vial. En concepto de responsabilidad civil, pide indemnizaciones por importe total de 144.000 euros, de ellos 52.500 para cada uno de los progenitores de la víctima y 20.000 para sus dos hermanos.

Por su parte, la familia de la víctima y la Asociación Clara Campoamor solicitarán penas de 49 y casi 44 años de cárcel, respectivamente, así como libertad vigilada durante diez. En el capítulo indemnizatorio, el abogado de la familia cifra en un total de 138.000 euros el conjunto de indemnizaciones a favor de los padres y de sus dos hermanos, a razón de casi 50.000 para cada progenitor y de 19.000 para cada uno de los otros dos perjudicados.

La víctima, Mónica A.P, de 48 años, compartía con su verdugo un piso en el número 4 de la calle Sisón, en Los Pajarillos, donde sobre se produjo el crimen entre las 20.00 horas del sábado 10 de agosto de 2024, momento de la última comunicación de la víctima, y las 21.58 horas del domingo 11 de agosto de 2024, cuando el presunto autor abandonó el inmueble.

El acusado, siempre según la tesis acusatoria, encerró en primer lugar a los tres perros de la víctima fuera del salón para asegurar que los animales no impidieran su acción homicida mientras la mujer se encontraba en el sofá. Posteriormente, de manera sorpresiva, atacó a la víctima con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y 19 centímetros de hoja, asestándole múltiples puñaladas hasta que la hoja del arma quedó incrustada en la zona cervical de la fallecida.

CON DOS CUCHILLOS

En el intento de extraer el cuchillo de la zona cervical de la víctima para continuar con la agresión, el mango del arma se separó de su hoja, la cual permaneció en el cuerpo de la mujer. Ante esta situación, el presunto autor regresó a la cocina para coger un segundo cuchillo, en este caso de 13 centímetros de hoja, con el que siguió asestándole puñaladas hasta que rompió la punta contra el cráneo de la víctima, dejándola introducida en la zona.

La víctima, que vestía unos shorts y una camiseta interior y se encontraba descalza, recibió un total de 49 puñaladas y murió desangrada sobre el propio sofá de la vivienda, sin posibilidad de escapar o defenderse. El informe de la autopsia concluye que las heridas penetrantes en el tórax fueron potencialmente mortales, situando la lesión del corazón como el origen del fallecimiento, y determina que las heridas de la cabeza y del cuello fueron efectuadas en una cronología postmortal.

Tras la muerte de la mujer, el presunto agresor provocó un incendio de manera intencionada en la vivienda formando tres focos con ropa y material inflamable, además de verter productos tóxicos de limpieza sobre el piso y el cadáver. Los efectivos del Servicio de Bomberos de Canterac accedieron al inmueble tras derribar la puerta cerrada con llave desde el exterior, localizando el cuerpo de la mujer con la hoja del cuchillo clavada, restos de hollín y heridas por todo el cuerpo, así como los cadáveres asfixiados de sus tres perros.

"HE HECHO ALGO MUY MALO. HE MATADO A MI MUJER CON UN CUCHILLO"

Tras el crimen, Juan Carlos huyó hasta Vigo, donde fue detenido en la tarde del 12 de agosto por la Policía Municipal de la ciudad olívica. Confesó su culpa ante los agentes: "¡He hecho algo muy malo. He matado a mi mujer con un cuchillo!", les espetó.

La detención se produjo a raíz de detectar poco antes un coche mal estacionado en la Avenida de Beiramar de Vigo, a la altura del mercado de O Berbés. Los agentes locales comprobaron la matrícula del coche, percatándose de que sobre el mismo había una orden de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) para identificar a su conductor.

Por ello, al no estar en las inmediaciones el varón, se utilizaron las cámaras de la Autoridad Portuaria para hacer un seguimiento de los pasos del hombre, donde se pudo ver que vestía una camiseta morada, un pantalón corto, zapatillas naranjas y una gorra blanca. A partir de ahí, se trató de localizar al individuo, que había entrado en una cafetería a unos dos kilómetros del lugar donde dejó el automóvil.

Finalmente, pasadas las 18.30 horas, se halló al hombre llorando en un local cercano a la iglesia de Bouzas, "muy nervioso y agitado". El detenido portaba con él la cartera de su mujer con la documentación de la fallecida. Además, presentaba arañazos recientes en ambos brazos.

Espontáneamente, manifestó a los agentes que "se encontraba muy mal" y confesó lo ocurrido. Por todo ello, fue detenido y trasladado a la Comisaría de Vigo.