Prorrogado el secreto en la investigación sobre el Ayuntamiento de Soria y aceptada la personación de Vox

SORIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga durante un mes más de las actuaciones de la operación 'Fuentona', en el marco de la cual se llevó a cabo un registro en el Ayuntamiento de Soria y se detuvo inicialmente a siete personas, y ha aceptado la personación de Vox como acusación popular, han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La operación 'Fuentona' supuso el registro del Consistorio soriano el 23 de junio por presuntas irregularidades que podrían ser constitutivas de varios delitos así como la detención de siete personas, entre ellas la exconcejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento, Yolanda Santos, que posteriormente fueron puestas en libertad.

La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Soria y la autoridad judicial declaró secretas las actuaciones llevadas a cabo, lo que ahora se prorroga durante un mes a contar desde este 22 de julio.

La operación fue dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3.

Se apunta, inicialmente, la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.