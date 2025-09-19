Protagonismo para la bicicleta en la celebración de la Semana Europea de la Movilidad en Salamanca

SALAMANCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca conmemora la Semana Europea de la Movilidad con un programa de actividades con propuestas para todas las edades que busca concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios de utilizar transportes respetuosos con el medio ambiente, en este caso la bicicleta.

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', tiene la finalidad de sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas que tienen el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte como el autobús urbano y los itinerarios a pie, así como la bicicleta y el patinete por los trayectos habilitados para estos vehículos.

Por ello, una vez más destacan las actividades educativas y pedagógicas para contribuir a una ciudad aún más saludable y con una mayor calidad de vida para sus habitantes, han asegurado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Este fin de semana continúa la actividad '24 horas de bici', organizada por Amigos de la Bici, con paseos ciclistas por Salamanca y su alfoz, para los que se requiere inscripción previa en la página web www.amigosdelabici.es.

Desde la tarde de este viernes 19, en torno a las 19.00 horas, hasta la misma hora del sábado, se implantará el centro de las actividades en el Parque de La Alamedilla, en el paseo peatonal delante del pabellón polideportivo, desde donde se iniciarán las rutas.

El sábado 20, en el parque de los Huertos Urbanos, tendrá lugar una 'Gincana ciclista' de 10.30 a 12.30 horas, con diversas y saludables actividades en bici para niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años, supervisadas por monitores de la Escuela de Triatlón Salmantina.

El sábado 20 y el domingo 21 habrá Jornada de Puertas Abiertas del Museo de Historia de Automoción de Salamanca, que se podrá visitar durante todo el fin de semana con entrada gratuita.

La Semana de la Movilidad continuará en la tarde del domingo 21 de septiembre con una de las actividades con mayor participación, el Día de la Bici, organizado por el Club Ciclista Promesal.

A las 17.00 horas, los participantes partirán de la Plaza Mayor para recorrer las calles de la ciudad hasta el Parque Elio Antonio de Nebrija, donde habrá actividades y sorteos. Las inscripciones se pueden realizar en la página web www.promesal.com.