Alerta por nevadas y precipitaciones en todas las provincias de CyL excepto en Valladolid

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos por nevadas y precipitaciones, desde las 12.00 horas de este sábado y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución, para todas las provincias de Castilla y León, excepto Valladolid.

Por ello, se prevé que el paso de este frente dejará consigo también precipitaciones en forma de lluvia, de intensidad variable, pero que podrán ser localmente intensas en el cuadrante noroccidental de la Comunidad.

Este episodio de inestabilidad atmosférica puede provocar una tendencia generalizada de aumento de caudales, ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

AUTOPROTECCIÓN ANTE NEVADAS

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las nevadas.

Se recomienda especialmente en salidas al exterior, llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso, evitar las prendas ajustadas, permitir que el aire circule y actúe como aislante y protegerse rostro, cabeza y manos.

No es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle y en caso de ventisca (combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen la visibilidad), es preferible evitar las salidas o desplazamientos.

También se recomienda tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. Tener a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.

Si hay que viajar, no hacerlo solo y llevar en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías.

Asimismo, la Agencia de Protección Civil y Emergencias aconseja llevar el depósito de combustible lleno y antes de salir, revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado, así como reponer líquido anticongelante y poner las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.