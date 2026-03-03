Protección Civil de León facilitará el acceso a los colegios electorales a personas con movilidad reducida

Archivo - Papeletas y sobres dentro de una urna electoral durante las elecciones autonómicas en Extremadura en diciembre de 2025. - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

LEÓN 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de León, con motivo de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo, facilitará el acceso a los colegios electorales a personas con movilidad reducida o que por cualquier otro motivo necesiten de sus servicios.

Así, se pondrá a disposición de dichos ciudadanos un servicio de traslado a los diferentes colegios electorales para acompañarles y facilitarles el ejercer su derecho al voto, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Este servicio solo se prestará en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas del día 15 de marzo. Para solicitar este servicio las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la Agrupación de Protección Civil de lunes a viernes en horario de 8.00 a 14.00 horas en los teléfonos 987259511 y 675263426.

