Las protestas agrarias provocan cortes intermitentes en la A-50, en Salamanca, y en cuatro carreteras de León

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las protestas agrarias registradas este viernes han provocado cortes intermitentes en la A-50, en ambos sentidos a la altura de Peñaranda (Salamanca), así como en la AP-66, CL-62, A-6 y CL-623 en la provincia de León.

No obstante, en el resto de provincias de Castilla y León no se han registrado protestas agrarias ni acciones reivindicativas, mientras que para el lunes no hay comunicada ninguna movilización en ninguna de las nueve provincias, según datos de la Delegación del Gobierno.

Así, en Salamanca, en torno a las 18.00 horas un grupo de personas ha protagonizado un corte en la A-50, en ambos sentidos a la altura de Peñaranda.

Se ha tratado de un corte de carácter intermitente, dado que daban paso a los vehículos ante las largas retenciones. Pasadas las 19.00 horas se han retirado y se reabrió la autovía.

En León, por su parte, se han registrado cortes intermitentes por diferentes puntos de la provincia, que en su mayoría han dado paso a los vehículos en un sentido durante el tiempo de corte.

En concreto, se ha cortado la AP-66, a la altura de Rioseco de Tapia en ambos sentidos, por un grupo de 40 personas; se ha registrado otro corte en la CL-62, en el término municipal de Cuadros, en ambos sentidos por un grupo de 20 personas.

Asimismo, se ha producido un corte en la A-6, a la altura de Vega de Valcarce y otro en la CL-623, término municipal de Cuadros, ambos sentidos por un grupo de 20 personas.