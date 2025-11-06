Protestas el sábado en Las Delicias por el abandono del Centro de Especialidades y de la Sanidad Pública

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias plataformas y asosicaciones de vecinos se concentrarán este sábado, 8 de noviembre, en Valladolid para mostrar su malestar por la situación que atraviesan la Atención Primaria, la Hospitalaria, las "vergonzosas" listas de espera y el "abandono" del Centro de Especialidades de Las Delicias.

Entre los convocantes se encuentran la Asociación Vecinal Delicias-Millán Santos y la Plataforma en Defensa del Centro de Salud de Laguna de Duero, Boecillo y Viana, y la Plataforma por la Sanidad Pública de Castilla y León, que se movilizarán desde las 12.00 horas en la Plaza del Carmen.

La manifestación ha elegido en este caso las calles del barrio de Las Delicias "por su constancia en la lucha por la reapertura del Centro de Especialidades, que fue cerrado sin previo aviso y sin justificación alguna, a pesar de su evidente necesidad desde el punto de vista asistencial", detallan los convocantes en un comunicado.

A este reivindicación se suma el malestar por la situación de la Atención Primaria "en general", y "especialmente" en algunas localidades y zonas, como es el caso del Centro de Salud de Laguna de Duero, "que sufren una crónica falta de profesionales y espacio". "Estamos esperando por la ampliación prometida desde hace varios años. Las listas de espera para ver al médico de cabecera pueden alcanzar los 10 días o más dependiendo del centro de salud", añade la información.

A este se suma la situación de la Atención Hospitalaria. En concreto, se refieren a las obras del Hospital Clínico que, en sus palabras, acumulan "más de una década de retraso y opacidad, lo que provocan que el centro se encuentre "en condiciones precarias, con habitáculos insuficientes para los pacientes y servicios más que saturados".

Además, califican de "vergonzosas" las listas de espera que, en sus palabras, provocan "sufrimiento". "Son periodos tan largos que las enfermedades se pueden agravar, cuando no provocar la muerte si la enfermedad no diagnosticada es grave. Mientras la Sanidad Pública se desmantela, vemos el fomento a la sanidad privada por parte de las instituciones públicas, un modelo que nos lleva a que la defensa de la salud propia dependa de la capacidad económica de cada persona, y de ser un derecho universal se convierta en una opción mercantil", detalla el comunicado.

Por último, inciden en la situación de "abandono" del Centro de Especialidades de Las Delicias que consideran un equipamiento "esencial" para un barrio de más de 55.000 personas, cuya reapertura ha sido "sistemáticamente bloqueada con falsas excusas, tal como ha quedado demostrado con informes técnicos que desmienten los argumentos de la Consejería".

"Exigimos a la administración que deje de lado su abulia y entrega al mercantilismo económico y asuma su responsabilidad en la gestión de un derecho fundamental; para eso cobran sus sueldos. No podemos permitir que jueguen con nuestra salud. La Sanidad Pública y de calidad es nuestro derecho y no dejaremos las calles mientras no dejen de destruirla los que teóricamente tendrían que mantenerla", finaliza el comunicado.