La provincia de León afronta la noche con tres incendios IGR 2 que "preocupan" y dejan más de 300 evacuados

Un agente de la Guardia Civil corta la carretera, a 29 de julio de 2026, en San Cipriano, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León afronta la noche con tres incendios forestales declarados con Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR 2) en las localidades de San Cipriano del Condado, Veguellina y Valdelaloba, que "preocupan" y mantienen en alerta del operativo de extinción y han obligado al desalojo de más de 300 personas en varios municipios.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha reconocido que son tres fuegos que "preocupan", aunque ha confiado en que la mejora de las condiciones meteorológicas durante la noche facilite las labores para contenerlos.

El incendio de San Cipriano del Condado es el que ha provocado un mayor número de evacuaciones, ya que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha ordenado el desalojo de la urbanización Montesol, en Santa María del Condado, con 130 personas evacuadas; Castro de Condado, con otras 50; Barrillos de Curueño, con 34, y posteriormente, Santa María del Monte del Condado, con 98 desalojados.

Para atender a los afectados se han habilitado el Colegio de Villaobispo, el polideportivo de Villanueva del Condado y el pabellón de La Vecilla.

Por su parte, el incendio declarado en Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo, también ha sido elevado a IGR 2 y ha obligado al desalojo de Prado de la Somoza, también conocido como Prado de Paradiña. Según la actualización facilitada por la Administración autonómica, la evacuación afecta a 20 personas, para las que se ha habilitado el pabellón de Villafranca del Bierzo.

Asimismo, el incendio de Valdelaloba, en el municipio de Toreno, ha alcanzado el nivel IGR 2 y ha motivado la evacuación de las localidades de Pradilla y Valdelaloba.

En este caso la Junta ha habilitado el pabellón de Toreno para acoger a los vecinos afectados, aunque no ha precisado el número de personas desalojadas.

A este respecto, Diego ha señalado que, además de estos tres incendios, la provincia registra otros fuegos que mantienen movilizados medios terrestres, aéreos y maquinaria pesada.

El delegado territorial ha expresado su confianza en que la bajada de las temperaturas y la evolución del viento durante la noche permitan "intentar sujetar, atajar y que no se extiendan" los tres incendios que centran la preocupación del operativo.

Por último, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la colaboración ciudadana y ha subrayado que la prioridad de todas las administraciones es garantizar "la defensa y la seguridad de las personas y de los habitantes de las diferentes poblaciones afectadas por estos incendios".