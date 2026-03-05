El proyecto audiovisual inmersivo del Castillo de Burgos se retrasa hasta el 20 de mayo

Archivo - La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros Archivo. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS - Archivo

BURGOS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado este jueves que el Consistorio ha autorizado la ampliación del plazo de ejecución para la producción audiovisual de la experiencia inmersiva de la fortaleza del Castillo.

El nuevo plazo se fija en el 20 de mayo debido a que los trabajos comenzaron con retraso al no haberse recepcionado a tiempo la obra civil de la fortaleza, como ha indicado la portavoz municipal.

Asimismo, ha confirmado que la inauguración de la nueva iluminación del Castillo, prevista para antes del inicio de la campaña electoral, ha tenido que ser pospuesta.

No obstante, a pesar de que la sala inmersiva no estará lista hasta mayo, la Concejalía de Medio Ambiente iniciará la próxima semana labores de acondicionamiento del arbolado y el interior del recinto con el objetivo de que el Castillo pueda abrir al público "lo antes posible".

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado este jueves el pliego de condiciones para la enajenación de dos parcelas en el polígono de Villalonquéjar IV, una decisión, como ha explixado Andrea. Ballesteros que responde al "interés relevante" detectado por la sociedad ProBurgos entre inversores del sector.

Se trata de una parcela de una superficie de 7.847 metros cuadrados y un precio de salida de 596.685 euros; y una segunda de 2.804 metros cuadrados, cuyo tipo de licitación se fija en 213.901 euros.

Por otro lado, el equipo de Gobierno también ha iniciado un procedimiento de imposición de penalidades a la empresa encargada del suministro de tarjetas de autobús urbano por una cuantía de 7.889 euros.

La medida responde a la "ejecución defectuosa y por la demora" en la entrega de los dispositivos, lo que generó un desabastecimiento hace unas semanas.

En el apartado de Servicios Sociales, se han aprobado reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de más de 82.000 euros para abonar facturas pendientes a la Fundación Lesmes y al Comité Anti-SIDA por la gestión de centros municipales.

Y en el capítulo de Protocolo, el Ayuntamiento ha tomado en consideración la propuesta de la Asociación de Personas Sordas de Burgos para denominar una travesía de la ciudad como 'Fray Ponce de León', lo que coincide con el 75 aniversario de la fundación de este colectivo.