Archivo - El proyecto de autoconsumo energético 'León Smart Solar City' , finalista de los Innovation in Politics Awards 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 9 (EUROPA PRESS)

El proyecto de autoconsumo energético 'León Smart Solar City' ha sido seleccionado como finalista de los Innovation in Politics Awards 2026, uno de los principales y más prestigiosos reconocimientos del continente a la innovación pública que concede The European Capital of Democracy, entidad que reconoce cada año proyectos públicos que impactan positivamente sobre la vida de las personas y fortalecen la democracia.

La iniciativa leonesa competirá directamente en la categoría de Protección Medioambiental tras haber logrado superar una criba entre más de 300 proyectos procedentes de 35 países de toda Europa. En la presente edición, el municipalismo español ha alcanzado una representación histórica con 13 proyectos en la fase final, entre ellos el leonés.

El proyecto, cofinanciado con un millón de euros procedentes de fondos de la Unión Europea, ha supuesto una inversión del Ayuntamiento de León de 2,5 millones euros. La iniciativa ha supuesto la puesta en marcha de un circuito que generará 3,9 millones de kilovatios-hora (kWh) al año de energía verde, un volumen de producción limpia que equivale al consumo anual de unas 118 viviendas y, sumando todas las fases de optimización, permitirá reducir drásticamente la factura de la luz municipal.

El alcalde de León, José Antonio Diez, estima que este ahorro permitirá amortizar totalmente la inversión inicial en un plazo de apenas tres años. "Con esta nominación León consolida su posición de liderazgo técnico y se sitúa en el mapa internacional como una ciudad ejemplar en el desarrollo de políticas públicas de sostenibilidad", ha incidido Diez.

Tras conocer la selección del proyecto 'León Smart Solar City' en estos galardones europeos, el regidor de la capital leonesa ha destacado que "más allá del evidente impacto económico", supone "un gran salto cualitativo" que radica en un concepto estratégico "crucial" en la actualidad: la soberanía energética. "León ha decidido tomar las riendas de su propio abastecimiento y Europa lo ha sabido reconocer", ha subrayado.

Con este proyecto la capital leonesa avanza hacia un modelo de gestión "mucho más independiente", que reduce al máximo su dependencia de los combustibles fósiles extranjeros y de las fluctuaciones del mercado energético internacional, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA

La gran novedad técnica que ha llamado la atención al jurado europeo no radica solo en la captura de la luz solar, sino en cómo se gestiona y se distribuye esa energía. La primera fase del plan ha supuesto la instalación de 2.481 nuevas placas fotovoltaicas repartidas estratégicamente en 13 ubicaciones municipales como los pabellones de San Esteban, Margarita Ramos, La Torre y Luis Vives; los polideportivos de Quevedo y La Granja; el CEAS Ventas Este o el centro cívico Ventas Oeste.

De estas instalaciones diez cuentan con modernos sistemas de almacenamiento físico mediante baterías de última generación, lo que supone avanzar en el gran límite que hasta el momento tenía la gran energía solar tradicional, ya que ahora el excedente de electricidad producida a mediodía que no se gasta en ese instante ya no se exporta a la red en su totalidad, sino que se guarda para consumirla fuera de horas solares.

Gracias a este colchón tecnológico, que suma una capacidad de almacenamiento de 1.970 kWh, el Ayuntamiento de León logrará abastecer a más de 100 puntos de consumo municipales.

CUBRIR EL 85% DE NECESIDADES ENERGÉTICAS

La regulación actual permite que la energía generada en la cubierta de un pabellón viaje de forma virtual en un radio de hasta cinco kilómetros a la redonda para alimentar oficinas, colegios públicos, pabellones deportivos o dependencias de servicios sociales de la misma zona que carecen de tejado propio para poner placas. El objetivo final del proyecto es cubrir el 85 por ciento de las necesidades energéticas en los espacios municipales que registran un mayor gasto.

Según ha destacado la organización de los premios, la iniciativa del Consistorio leonés sobresale por la implantación de soluciones solares en infraestructuras de titularidad pública que van "más allá" del beneficio económico o ambiental. La estrategia municipal pretende reforzar de manera directa la resiliencia y la capacidad de respuesta de la capital ante posibles crisis energéticas globales o situaciones de emergencia urbana, garantizando en todo el suministro eléctrico de los servicios esenciales de la ciudad.

UN "PULMÓN VERDE INVISIBLE"

En la vertiente puramente ecológica, el proyecto funciona como "un auténtico pulmón verde invisible" para León. La entrada en funcionamiento de todo este ecosistema solar evitará cada año la emisión de más de 860 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Al respecto, el Ayuntamiento ha explicado que la masa forestal necesaria para absorber de forma natural esa cantidad de gases contaminantes equivaldría al trabajo anual de 41.053 árboles maduros.

Estas nuevas instalaciones se integran y complementan la infraestructura fotovoltaica preexistente en la ciudad, que ya roza las 5.000 placas operativas o en fase de construcción en puntos "emblemáticos" como el edificio municipal de Ordoño II, el Parque de Bomberos, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF) o las piscinas de La Palomera.

"DOS GRANDES HITOS URBANOS" MÁS

Esta transformación estructural de los servicios públicos municipales, ejecutada técnicamente por la empresa Norsol tras su correspondiente proceso de licitación pública, se completa con "dos grandes hitos urbanos" que sirven de reflejo y añadido a la estrategia de soberanía energética local: el Palacio de Congresos y la Pérgola Bioclimática.

En el caso del Palacio de Congresos y Exposiciones, ha generado ya 1.958.451 kWh. Tras años de parálisis por trabas burocráticas y normativas con los inversores, el Ayuntamiento de León logró conectar y activar su cubierta fotovoltaica de un megavatio (MW). Desde su enganche, este edificio no ha dejado de volcar energía limpia a la red, opera de momento en el mercado mayorista como un productor más y prepara ya su salto definitivo al modelo de autoconsumo colectivo municipal para poder aprovechar mejor la producción fotovoltaica y continuar con la reducción de la factura energética municipal. Desde mayo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026 ha producido 1.958.451 kWh.

En cuanto a la pérgola bioclimática de Reyes Leoneses, se trata de una vanguardista estructura que no solo capta la luz del sol como un punto generador integrado en la trama urbana, sino que funciona como un "refugio climático" de sombra peatonal y que albergará en el futuro el intercambiador de autobuses que entrará en funcionamiento cuando se despliegue el Consorcio de Transporte Urbano.

Los ganadores definitivos de cada una de las categorías de los Innovation in Politics Awards 2026 se darán a conocer oficialmente durante el transcurso de una gala internacional que se celebrará el próximo 30 de octubre en la localidad de Cascais (Portugal), distinguida actualmente como la Capital Europea de la Democracia.