Proyecto Hombre, Premio CyL de 'Valores Humanos y Sociales

Los integrantes del jurado del Premio CyL de Valores Humanos y Sociales. - JCYL

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Proyecto Hombre Castilla y León ha sido reconocida con el Premio Castilla y León de 'Valores Humanos y Sociales', en su edición correspondiente a 2025 en reconocimiento a "su perseverante trabajo en el campo de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de trastornos adictivos".

El jurado, por unanimidad, ha tenido en cuenta "no solo la dilatada trayectoria" de la Asociación Proyecto Hombre en la comunidad autónoma, a través de sus diversos centros y programas de prevención y terapia en funcionamiento desde los años noventa, sino también su labor "de sensibilización social, su enfoque multifactorial centrado en el entorno y en las familias de los afectados, y su capacidad de adaptación a una problemática cada vez más compleja y cambiante".

La Asociación Proyecto Hombre está integrada en Castilla y León por cinco entidades sin ánimo de lucro, que recibirán el Premio de forma compartida: la Fundación Alcándara (Salamanca), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Fundación Candeal (Burgos), la Fundación CALS (León) y la Fundación Proyecto Joven (León).

"Todas ellas realizan un esfuerzo altruista en favor de la dignidad, la calidad de vida y la integración de las personas con adicciones", como así lo recoge el jurado.

El jurado, ha estado integrado en esta edición por la presidenta de Unicef Castilla y León, María Eugenia García; la presidenta de la Fundación Eutherpe y de la Joven Orquesta Leonesa (JOL), MArgarita Morais, que obtuvo este mismo galardón en la edición de 2023; Félix Martínez, catedrático de la Historia del Derecho y de las Instituciones de la UVA;l adelegad de ABC en Castilla y León, Montserrat Serrador, ; José Manuel Ruiz, catedrático emérito de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid, galardonado con el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2016, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales tiene por objeto reconocer la labor de aquellas personas o entidades que por su actividad y trayectoria profesional hayan contribuido a la consolidación y desarrollo de los principios que constituyen la esencia de los valores humanos y sociales en Castilla y León o al impulso de la actividad económica generadora de riqueza y empleo en la Comunidad.