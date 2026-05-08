El proyecto de la Junta 'Plataforma de cohesión inteligente de destinos', premiado en el congreso Digital Tuorist

El director general de Turismo, Ángel González, recoge el galardón en el marco del congreso "Digital Tourist". - JCYL

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La 'Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos de Castilla y León' ha sido reconocida como mejor Sistema Inteligente Turístico de España en el congreso 'Digital Tourist' que se desarrolla en el Centro Cultural de Benidorm, en Alicante, hasta este viernes.

El galardón lo ha recogido, en nombre de la Junta de Castilla y Léon, por el director general de Turismo, Ángel González, en el marco de un encuentro de referencia nacional para la digitalización del turismo, que celebra su novena edición bajo el lema 'Smart DMO: Infraestructuras, datos e Inteligencia para competir' y que organiza la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC).

Estos premios son considerados los galardones de referencia en España para la transformación digital del turismo y se han consolidado como el principal escaparate para visibilizar proyectos que están definiendo el futuro de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) en el país.

La Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos de Castilla y León, que supone una inversión de 5.300.000 euros, es un proyecto pionero en la cohesión inteligente de destinos turísticos urbanos, que permitirá la digitalización de dichos destinos y la gestión de la relación entre la oferta y la demanda mediante el intercambio dinámico e inmediato de la información, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Responde, por tanto, a la necesidad de utilizar la tecnología para centralizar e integrar en una plataforma todo el conjunto de información que puede potenciar al sector turístico, a la vez que se permite la transmisión de este conocimiento.

Su fundamento está en reunir toda la información que puede ayudar a los destinos en su desarrollo turístico en una única plataforma que sirva para relacionar de una manera dinámica e inmediata a la oferta y a la demanda.

PROYECCIÓN PARA EL FUTURO

Con ello, además de conocer la demanda de los viajeros y visitantes, se podrán realizar análisis prospectivos de futuro y el diseño de productos turísticos acordes con la tendencia que en cada momento dicte el mercado, ha apuntado el Ejecutivo autonómico.

Esta plataforma, que será una de las primeras plataformas de cohesión inteligente de destinos en España, permitirá poner en manos de los operadores turísticos todos aquellos datos que sean necesarios para su gestión y para la creación de producto.

Facilitará también la interrelación con otras plataformas y el intercambio de datos. La digitalización de los destinos conseguirá ofertas integradas, dinámicas y en tiempo real, adaptadas al comportamiento del mercado en cada momento.

Se completa así el sistema de información turística de Castilla y León, pues esta plataforma será capaz de integrar la información que proviene del Portal de Turismo de Castilla y León, proyecto que también puso en marcha la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en junio de 2024 y que supuso otra inversión de 1.792.249 euros. Además, podrá interoperar con la Plataforma Inteligente de Destinos que está desarrollando Segittur.

El proyecto de Plataforma de Cohesión Inteligente de Destinos de Castilla y León cuenta con la financiación de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del Programa Next Generation EU, y fue incluido en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística 2022-2025 de Castilla y León aprobado en Conferencia Sectorial a finales del año 2022, como Actuación de Cohesión de Destinos.