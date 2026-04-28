El proyecto Laboris Helmántica facilita el acceso al mercado laboral en hostelería y construcción a 63 desempleados

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a algunos de los participantes en el proyecto formativo Laboris Helmántica. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Laboris Helmántica ha comenzado tres nuevos cursos para desempleados en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) y que lleva a cabo una nueva acción formativa 'Operaciones básicas de restaurante y bar' para 15 personas, además de dos nuevos programas públicos mixtos de empleo y formación, el 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber', un programa de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD), del que se benefician 48 personas más.

El proyecto Laboris Helmántica está cofinanciado en un 60 por ciento por ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha visitado el Centro de Formación y Orientación Laboral donde ha destacado que el Ayuntamiento de Salamanca crea "oportunidades de trabajo para las personas desempleadas de Salamanca", e incide especialmente "en aquellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral".

De esta forma, ha añadido, se da cumplimiento al compromiso municipal con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca para impartir la formación necesaria y adaptada a las necesidades que el tejido empresarial de la ciudad detecta como necesarias para la contratación de personal en sus establecimientos.

Esta acción formativa tiene una estructura compuesta por una media de ocho módulos, uno de ellos de prácticas profesionales no laborales, y complementado con formación transversal, formación complementaria y tutorías individuales y/o grupales durante la acción formativa, con una duración variable atendiendo al contenido de estos.

Cada persona participante recibe una beca, integrada en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75 por ciento del IPREM del año en vigor.

En el CEFOL también han comenzado dos nuevos programas públicos mixtos de empleo y formación, 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber', y un programa de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD), del que se benefician 48 personas en total, con financiación de la Junta de Castilla y León.

A estos programas acceden personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con prioridad para jóvenes menores de 30 años, preferentemente sin cualificación; personas mayores de 52 años; y personas desempleadas de larga duración, con participación mayoritaria de mujeres.

Carbayo ha explicado durante su visita que esta inversión social revierte en la producción de riqueza en la ciudad al repercutir "no sólo en las personas directamente beneficiadas de la formación, sino también en el resto de la sociedad y en la modernización de los barrios de la ciudad".

A su vez, contribuye a fijar población, pues la formación facilita el incremento de las posibilidades de acceso al mercado de trabajo y, por tanto, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca, ha señalado.

En concreto, 'Lucía de Medrano' ofrece formación y empleo durante doce meses, con sus correspondientes certificados de profesionalidad, en las especialidades de 'Operaciones auxiliares de fabricación mecánica y soldadura por arco con electrodo revestido' y 'Pintura industrial y decorativa en construcción'.

En los trabajos a ejecutar destacan la renovación de carpintería metálica en el Centro de Educación de Personas Adultas Giner de los Ríos, la sustitución de ventanas y la fabricación de soportes para mesas y mobiliario en aulas del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), la sustitución de ventanas y montaje de reja en el edificio multiusos del campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme'; y la renovación de la pintura del vallado en el Centro de Educación de Personas Adultas Giner de los Ríos, la pintura del edificio multiusos del campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme', el Colegio Público Santa Teresa, el Colegio Público Francisco de Vitoria y el CEFOL.

Por su parte, el programa 'Puerta del Saber', que se lleva a cabo también durante doce meses, ofrece formación y empleo, con sus correspondientes certificados de profesionalidad, en las especialidades de 'Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas: fábricas de albañilería' e 'Instalación de elementos de carpintería: trabajos de carpintería y mueble'.

En los trabajos a ejecutar destacan la reforma de la planta baja y sustitución de puertas del Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), así como la renovación de la cubierta, la renovación de muros de contención en el Complejo Deportivo Rosa Colorado, la renovación del acceso a las viviendas exteriores en el centro Miguel de Unamuno, la renovación del pavimento y sustitución de puertas del edificio multiusos del campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme', y la renovación de pavimento y sustitución de puertas en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'.

Además de los programas públicos mixtos de empleo y formación, el Ayuntamiento de Salamanca recibe otra subvención por parte del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la realización de una acción vinculada a la oferta del sistema de Formación Profesional en el ámbito laboral asociada al catálogo nacional de cualificaciones profesionales para trabajadores desempleados. En concreto, sobre 'Trabajos de carpintería y mueble'.