El proyecto 'Laboris Helmántica' de Salamanca facilita el acceso al mercado laboral a otras 43 personas

SALAMANCA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, ha entregado a 36 personas los diplomas de otras cuatro acciones formativas del proyecto 'Laboris Helmántica' del que ya han resultado beneficiadas 43 participantes.

En concreto, de las personas que han recibido este reconocimiento, diez ya han encontrado un puesto de trabajo, siete de ellos incluso durante el transcurso de la formación, y el resto está en proceso de entrevistas con empresas de la ciudad.

Esta vez se han entregado diplomas por la participación en cuatro acciones formativas del mencionado proyecto, la segunda edición de 'Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil', 'Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales' y 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales', y la primera edición de 'Operaciones básicas de Restaurante Bar'.

El proyecto 'Laboris Helmántica' cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, de los que el 60 por ciento, que corresponde al importe de 923.379,34 euros, procede de ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027, y el 40 por ciento restante, que suma 615.586,23 euros, es aportado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Cada una de las acciones formativas incluye 15 becas remuneradas, integradas en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares y tienen un importe de 13,45 euros al día, siempre que sus ingresos no superen el 75 por ciento del IPREM del año en vigor.

REQUISITOS DE ACCESO

Para las próximas acciones formativas que se convoquen, los solicitantes tendrán que ser personas físicas con plena capacidad y con nacionalidad española, de algún Estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo.

Asimismo, los interesados deben tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social de Salamanca, con arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro.

También deben estar inscritos como persona desempleada no ocupada, en cualquiera de las dos Oficinas de Empleo de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la capital de Salamanca.

Además, para acceder a los programas tendrán que pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años, en particular mujeres; personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento; otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentren en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

Serán preferentes las personas que procedan de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona norte (Garrido Norte).

No obstante, el Ayuntamiento ha indicado que la convocatoria también está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.

La convocatoria de cada acción formativa aparecerá en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con su correspondiente documentación a presentar y una vez publicada, las personas interesadas deberán presentar una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para acceder a más información se puede acceder a la web https://www.aytosalamanca.es/en/w/laboris-helmántica.