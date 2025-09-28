El proyecto 'PIO Ávila' de turismo ornitológico se dará a conocer esta semana en cinco municipios

ÁVILA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Turismo de la Diputación Provincial organiza jornadas en cinco localidades entre el lunes, 29 de septiembre, y el viernes 3 de octubre con el objetivo de dar a conocer las herramientas y potencialidades del proyecto 'PIO Ávila' que pretende extender el turismo ornitológico en el territorio.

El proyecto 'PIO Ávila' se compone de cincuenta puntos Punto de Interés Ornitológico (PIO) que han sido señalizados en toda la provincia y distribuidos uniformemente por las cinco comarcas, de modo que hay diez localizaciones precisas idóneas para el avistamiento de aves en cada una.

Además, se complementa con la web del proyecto que ofrece una ruta circundante al punto PIO, en la que se incluyen recursos naturales, culturales, patrimoniales y enogastronómicos de cada zona.

"Es un proyecto ecoturístico, que promociona y divulga el turismo de la provincia de forma integral desde un enfoque sostenible manteniendo como hilo conductor la observación ornitológica, y que se puede convertir en un revulsivo económico del territorio", ha señalado el diputado de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Armando García Cuenca.

La iniciativa representa una muestra de apoyo y colaboración con el tejido turístico y asociativo de la provincia de Ávila, a través de una serie de sesiones informativas que ofrecerán contenidos centrados en la biodiversidad local de cada zona, la localización de los principales puntos 'PIO' y el uso de herramientas digitales para la gestión de potenciales grupos de turistas, así como la exposición de un caso de éxito relacionado con negocios basados en el turismo ornitológico de la provincia, según ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

Las jornadas se desarrollarán en un municipio de cada de las cinco comarcas de la provincia desde las 9.30 a 13.30 horas a partir del lunes, cuando tendrá lugar en el Centro de San Juan de la Cruz, de Fontivero, para al día siguiente llegar al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.

Asimismo, el miércoles 1 de octubre se celebrará en el Museo de la Naturaleza de El Barraco; el jueves, en la Casa del Parque de Pinos Cimeros, en Hoyos del Espino, y el viernes 3 se cerrará el ciclo en el Centro Social de Muñogalindo.

"El objetivo es fomentar la profesionalización de los agentes receptores de turistas además de actualizar su conocimiento en cuanto a las herramientas digitales disponibles para conozcan en profundidad el contenido del proyecto PIO", ha añadido el diputado.

García Cuenca ha destacado que el proyecto apuesta por ofrecer al visitante una experiencia que combine diversos elementos con el objetivo de captar interés y favorecer a una estancia prolongada en la provincia, para lo que los agentes receptores del sector turístico desempeñan un papel clave y actúan como embajadores del destino.

El perfil del turista ornitológico es una persona motivada principalmente por la observación de la naturaleza, normalmente de mediana edad y con un nivel educativo y de ingresos medio-alto, que busca experiencias enriquecedoras, auténticas y de contacto con el medio ambiente, como el senderismo o la fotografía, pero que a su vez se interesa por completar su visita con actividades culturales y gastronómicas, ha detallado la Diputación.