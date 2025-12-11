Un proyecto para simplificar y modernizar la tributación de los autónomos gana el 'Smart Tax Challenge' de la ULE

Equipo ganador de la primera edición del 'Smart Tax Challenge' de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León (ULE) ha celebrado la primera edición del 'Smart Tax Challenge', un concurso universitario que ha ganado un proyecto encaminado a simplificar y modernizar la tributación de los autónomos.

Al reto han concurrido 14 equipos y más de cuarenta estudiantes de tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), que han puesto a prueba su creatividad para diseñar propuestas destinadas a mejorar el sistema tributario español.

La actividad, celebrada en el i-Lab de la Facultad, ha sido organizada por el Grupo de Innovación Docente en Derecho Penal de la ULE, bajo la dirección de la profesora Marta González Aparicio, que ha destacado que el objetivo del concurso es acercar la fiscalidad a los estudiantes desde una perspectiva práctica, incentivar su pensamiento crítico y fomentar soluciones reales a problemas actuales que afectan a los contribuyentes.

Las propuestas presentadas por los equipos abordaron cuestiones relevantes en el momento actual como el acceso a la vivienda, las dificultades de los jóvenes al iniciar su actividad laboral, la tributación de las familias, la sostenibilidad, el tratamiento fiscal de los empresarios o la protección económica de las personas mayores, entre otras.

El jurado, formado por profesionales con amplia trayectoria en el ámbito empresarial, estuvo integrado por Natalia Robles (diseñadora), Juan José Alonso (empresario), Félix Población (empresario), Fernando Fernández (abogado) y Javier Gutiérrez (ingeniero agrónomo), según ha informado a Europa Press en un comunicado al ULE.

El primer premio ha recaído en el equipo formado por Celia Ruiz Córdoba, Enrique Arranz Nistal y Héctor de Paz Barrientos, autores de la propuesta denominada 'Sistema Smart', un proyecto integral destinado a simplificar y modernizar la tributación de los autónomos.

LA PROPUESTA GANADORA

Los estudiantes tomaron en cuenta algunos de los problemas que afectan a estos profesionales en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como la creciente complejidad para identificar gastos deducibles, la elevada carga administrativa y el riesgo de cometer errores involuntarios.

Para dar respuesta a estas dificultades, el equipo planteó tres líneas de actuación, resumidas en crear un catálogo oficial de gastos deducibles por actividad; aplicar porcentajes automáticos para los gastos de uso mixto e incorporar un borrador automático del IRPF para autónomos, editable y generado a partir de la facturación electrónica y los datos bancarios, que reduzca burocracia y errores.

El jurado ha valorado especialmente "la claridad de la propuesta, su viabilidad técnica y el impacto real que podría tener en miles de autónomos".

'PORTAL ÚNICO JOVEN'

El galardón a la mejor comunicadora ha sido para Anna Cruz Medina, cuya intervención destacó por su claridad expositiva y su capacidad para conectar con el público. Junto a su equipo, presentó la propuesta 'Portal Único Joven', una herramienta diseñada para facilitar el cumplimiento tributario de los jóvenes que comienzan su actividad laboral, centralizando información, trámites y orientación personalizada en un único espacio digital.

Según ha declarado la profesora González Aparicio, esta primera edición confirma el "enorme potencial" de los estudiantes para aportar ideas innovadoras y útiles a la sociedad. La intención del Grupo de Innovación Docente es consolidar el 'Smart Tax Challenge' como una cita anual en la que el talento universitario pueda contribuir al debate público sobre fiscalidad.