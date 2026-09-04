El proyecto 'Sumamos VIDA' de una estudiante de la ULE impulsa el autocuidado y la prevención en Villafañe (León)

La estudiante de la ULE Carmen López durante la rutina de ejercicio de fuerza con la población de Villafañe (León). - ULE

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del Grado en Enfermería de la Universidad de León (ULE) Carmen López Bajo ha desarrollado este verano el proyecto titulado 'Sumamos VIDA' en la localidad leonesa de Villafañe, que ha tenido como propósito reforzar la capacidad de autocuidado, la prevención y la actuación inicial ante problemas de salud frecuentes en el entorno rural.

La alumna ha explicado que la experiencia ha sido "muy positiva". "Más allá de la educación para la salud, quería que 'Sumamos VIDA' fuese un espacio de confianza y encuentro. Yo llegué con la intención de enseñarles cosas relacionadas con la salud, pero los vecinos me han enseñado muchísimo más a mí", ha recalcado.

La iniciativa, enmarcada en las becas Ralbar que impulsan la ULE y la Fundación Banco Sabadell, ha estado integrada por un programa de ocho sesiones públicas enfocadas principalmente en la población adulta. Los contenidos abarcaron desde la prevención de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia), alimentación equilibrada y salud mental hasta talleres de actuación crítica frente a un ictus, atragantamientos, quemaduras o anafilaxia.

Gracias al equipamiento de la ULE, los asistentes pudieron practicar de forma real la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el manejo del desfibrilador (DEA) con maniquíes de simulación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Además, Carmen López ha señalado que la dinámica "estrella" fue la rutina de ejercicio de fuerza, diseñada para que poder ser realizada por cualquier persona, independientemente de su movilidad, a través de un trabajo de equilibrio y coordinación.

Para ajustar las sesiones a los intereses del grupo se utilizaron 'Diarios de Aprendizaje'. "Esta adaptación constante ha sido uno de mis mayores aprendizajes: una sesión puede estar perfecta sobre el papel, pero son las personas que tienes delante las que terminan dándole forma", ha añadido.

EL VALOR DE LA PREVENCIÓN FUERA DEL AULA

El proyecto ha puesto de manifiesto el enorme valor de la prevención fuera del aula. En el momento de hacer balance, la estudiante ha mostrado su gratitud a la ULE y a la Fundación Banco Sabadell por brindarle la oportunidad de formar parte de este programa. De igual manera, ha agradecido de forma especial al Ayuntamiento de Villasabariego el hecho de haberle facilitado su labor y apoyarla en todo momento.

El reconocimiento más emotivo ha sido para los protagonistas: "Quiero dar las gracias a todas las personas de Villafañe que han participado en 'Sumamos VIDA' por su confianza, participación e implicación; sin ellos, todo esto no hubiese sido posible", ha concluido.