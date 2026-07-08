Un proyecto de la ULE mostrará cómo la minería del oro transformó el paisaje leonés hace 2.000 años con un documental

Corona de Filiel, antiguo yacimiento minero y asentamiento romano en la provincia de León. - GEOINCA

LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de divulgación científica liderado por la Universidad de León (ULE) 'Aurvillage' abordará mediante investigación, comunicación científica y participación ciudadana cómo la explotación del oro transformó el territorio leonés hace 2.000 años y dejó una huella que todavía hoy forma parte de la identidad de la provincia, cuestiones que quedarán plasmadas en un documental.

La iniciativa, desarrollada por el grupo de investigación Geoinca de la Universidad de León y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reunirá a un equipo internacional y multidisciplinar formado por geólogos, arqueólogos, físicos, ingenieros y especialistas en comunicación científica.

"Durante décadas se ha generado un enorme conocimiento científico sobre la minería aurífera romana, pero gran parte de esa información permanece en el ámbito académico. Nuestro objetivo es trasladarla a la sociedad de una forma rigurosa, comprensible y atractiva para que cualquier persona pueda entender cómo funcionaban estas explotaciones y por qué constituyen un patrimonio excepcional", ha explicado el investigador de la ULE Javier Fernández Lozano, responsable del proyecto.

La principal actuación de 'Aurvillage' será la producción de un documental de entre 60 y 90 minutos que recorrerá algunas de las principales explotaciones auríferas romanas de la provincia de León, tanto a cielo abierto como subterráneas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A través de imágenes sobre el terreno, recreaciones, explicaciones científicas y testimonios de especialistas, la producción mostrará el origen geológico del oro, las técnicas de explotación empleadas por los romanos y la estrecha relación entre la geología, la ingeniería y la transformación del paisaje.

El documental incorporará además la visión de los habitantes de las zonas rurales donde se conservan estos vestigios para poner de relieve el valor cultural, social y territorial que este patrimonio mantiene en la actualidad.

Según ha destacado Fernández Lozano, la intención de esta propuesta es explicar conceptos científicos complejos de una manera cercana mediante una combinación del rigor de la investigación con historias, curiosidades e imágenes que permitan comprender la "extraordinaria dimensión" de la minería romana y su impacto sobre el territorio.

GUÍA INTERACTIVA Y ACTIVIDADES

Además del documental, el proyecto contempla la elaboración de una guía audiovisual e interactiva que permitirá recorrer virtualmente los principales enclaves de la minería aurífera romana de la provincia de León. Esta plataforma ofrecerá contenidos audiovisuales complementarios y estará disponible gratuitamente a través de la página web del proyecto y del Grupo de Investigación Geoinca.

Durante el año de desarrollo del proyecto, el equipo investigador organizará también actividades de divulgación en distintos municipios de la provincia y en centros educativos con el objetivo de acercar este patrimonio a la ciudadanía y fomentar su conocimiento entre las nuevas generaciones.

Para Fernández Lozano, conocer este patrimonio es "el primer paso para conservarlo". La minería romana forma parte de la historia, del paisaje y de la identidad de la provincia leonesa y la divulgación científica es una herramienta "fundamental" para que la sociedad lo valore y contribuya a su protección.

Con 'Aurvillage' la Universidad de León pretende reforzar su compromiso con la divulgación del conocimiento científico y con la puesta en valor de un patrimonio cultural y geológico de relevancia internacional, para favorecer que los resultados de décadas de investigación lleguen a la sociedad de una forma accesible y contribuyan a su conservación para las generaciones futuras.