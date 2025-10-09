PSCL destaca que la Ley de Movilidad Sostenible destierra el "bulo" del PP sobre suspensión de paradas

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha destacado que la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley de Movilidad Sostenible, que fue respaldada por la mayoría de investidura --Podemos se abstuvo-- con el voto en contra de PP, Vox y UPN, permitirá desterrar el "bulo" del Partido Popular sobre la suspensión de paradas que se van a mantener "gracias al Gobierno de España".

Gómez Urbán ha destacado en concreto que la Ley impulsa el nuevo mapa concesional de transporte por carretera y dejará constancia de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "una vez más ha mentido" a los ciudadanos de Castilla y León.

"No solamente no se van a suprimir paradas de autobuses si no que gracias al Gobierno de España, y repito gracias al Gobierno de España, los vecinos y vecinas de Castilla y León tienen garantizadas todas las paradas y las líneas de autobús", ha aseverado Patricia Gómez Urbán que ha reprochado al PP las críticas que han tenido que aguantar los socialistas en los últimos meses sobre este asunto.

Gómez Urbán ha hecho especial hincapié en que la garantía de todas las paradas y líneas de autobús será gracias al Gobierno de la nación porque el presidente de la Junta "ha rehusado hacerse cargo de sus competencias", que pasan, ha recordado, por dar el servicio de transporte por carretera.

La portavoz del Grupo Socialista ha cargado contra la "indolencia", la "incompetencia", la "desidia" y la "falta de compromiso" del jefe del Ejecutivo al que ha acusado de haber "dejado tirados una vez más" a los ciudadanos de Castilla y León.

"Es el Gobierno de España quien asume estas competencias y quien garantiza este servicio de transporte por carretera", ha reiterado Gómez Urbán que ha recordado que el presidente de la Junta amenazó con llevar a los tribunales al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para preguntar en tono irónico quién tendrá que acudir ahora a los tribunales.

Gómez Urbán ha afirmado al respecto que si los ciudadanos de Castilla y León van a tener garantizado el servicio de transporte por carretera "va a ser gracias a Óscar Fuente" que va a garantizar que los vecinos de la Comunidad "no pierdan ni una sola parada". "Si fuera por el señor Alfonso Fernández Mañueco, los castellanos y leoneses se quedaban en tierra sin poder ir por transporte por carretera en las líneas cortas interurbanas", ha aseverado tras lo que ha recordado los fallos y los problemas que se están dando con la tarjeta BUSCyL.

"Es un vago, es un incompetente y es un mentiroso", ha zanjado la portavoz del Grupo Socialista en alusión a un Fernández Mañueco que "ya dando los últimos coletazos" como presidente de un "Gobierno decadente y sin proyecto". "No lo ha tenido nunca, pero menos ahora", ha concluido Gómez Urbán que ha ironizado sobre que al presidente se le están haciendo "bola" los plenos en los que no agota el tiempo de intervención.

Por último, ha aconsejado al presidente de la Junta que no siga intentando utilizar "el comodín del Gobierno de España" porque si lo hace sólo podrá ser para decir: "Gracias al Gobierno de España a Castilla y León le va mejor", ha sentenciado.