PSCL enmienda cuentas y Ley de Medidas porque Mañueco "se queda" con 350 millones

VALLADOLID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes, 11 de marzo, las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para el año 2024 y al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas por considerar que no son los adecuados para la comunidad autónoma de Castilla y León.

Los de Luis Tudanca sustentan su rechazo a las cuentas de 2024 en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "se queda en el bolsillo" con 350 millones de euros que no invertirá en los ciudadanos de Castilla y León.

Las dos enmiendas a la totalidad han sido registradas a mediodía de este lunes, en el último día hábil para pedir la devolución de los dos textos, por parte de la viceportavoz y de la secretaria general del Grupo Socialista y portavoz de Economía y Hacienda, Patricia Gómez y Rosa Rubio, respectivamente.

"No son los presupuestos adecuados a nuestra tierra", ha insistido Rosa Rubio que ha advertido de que el proyecto de presupuestos elaborados por la Junta de Castilla y León no aborda el reto demográfico y la lucha contra la despoblación ni apoya a los pueblos.

A esto ha añadido que los presupuestos elaborados para 2024 "no son sociales" ya que 9.334 millones de euros del Gobierno de España para destinarlo a gasto social de los que el presidente de la Junta "se queda en el bolsillo" 350 millones "que no utiliza y no invierte en los ciudadanos de Castilla y León".

"Son unos presupuestos que no apoyan al campo y no apoyan a las personas porque contienen beneficios fiscales elitistas, donde se premia más al que más gana, al que más tiene y al que más hereda", ha sentenciado Rosa Rubio que ha lamentado que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2024 no contemplen una justicia fiscal para zanjar: "Sin justicia fiscal nunca puede haber una justicia social".

En la argumentación de la enmienda a la totalidad de la ley de medidas, los socialistas lamentan que la Junta no aproveche "adecuada y correctamente" el dinero que llega por el modelo de financiación autonómica y acusan al PP cercenar la capacidad de gasto de la Comunidad "con hechos tan graves" como el rechazo en el pleno del Senado del pasado 6 de marzo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

"Votaron en contra de la senda de déficit planteada por el Gobierno de la nación para el periodo 2024-2026, en la que se contemplaba para Castilla y León el 0,1 por ciento de déficit por importe de 70,7 millones de euros para nuestra Comunidad Autónoma, lo cual afecta y perjudica a las cifras de este presupuesto autonómico para 2024", explican los socialistas en este texto.

Los socialistas cargan también contra una "ley Ómnibus" que utiliza "de manera inapropiada y sin atender a la lógica jurídica" un proyecto de ley para modificar hasta 13 leyes, "muchas de ellas" objeto de negociación y consenso en su momento entre el Gobierno y la oposición.

"Todas estas modificaciones son fruto de la absoluta arbitrariedad del Gobierno de Castilla y León de manera que, no sólo han dejado al margen al resto de grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, sino que han eludido la participación de la sociedad", critican los de Luis Tudanca.

Y en la argumentación de la petición del proyecto de las cuentas de 2024 cargan contra unos presupuestos "profundamente marcados por una ideología extremista y antieuropeísta" que van a colocar a Castilla y León "al margen de la Agenda 2030" y que van a "destrozar" estructuras como el Diálogo Social.

"Se trata de menos Europa, menos participación de los trabajadores y trabajadoras y de negar algo tan evidente para el resto del mundo como el concepto de violencia machista. Así, los presupuestos se preocupan más de aplicar políticas restrictivas de la mano de la ultraderecha que de fomentar el desarrollo de la Comunidad Autónoma y el bienestar de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas", concluye en Grupo Socialista en el texto registrado hoy en las Cortes.