PSCL ve al PP "dormido en los laureles" con el ejemplo de la FRMP, un "instrumento útil" que "no ha hecho nada"

PSOE presentará listas en los 225 municipios de Valladolid con el reto de recuperar Diputación, capital o Medina - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSCL, Fran Díaz, ha lamentado que tanto el Partido Popular de Castilla y León como las instituciones que gobierna, entre ellas la Junta, estén "dormidos en los laureles" y ha puesto como ejemplo el funcionamiento de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), un "instrumento útil", ha asegurado, pero que, según ha reprochado también, "ha brillado por su ausencia" porque "no ha hecho absolutamente nada" en los tres años de legislatura.

Fran Díaz ha reivindicado la importancia de la Federación Regional de Municipios y Provincias "como un organismo que debería de ser útil" por ser "el punto de encuentro y el foro del municipalismo de toda Castilla y León" y ha acusado a la actual presidenta, Ángeles Armisén, del PP, de mantener "paralizadas" las comisiones de funcionamiento a las que "sigue sin reunir".

"La realidad es que tenemos una Federación que no funciona, una Federación que se reúne lo justo y necesario para cubrir el expediente y poquito más", ha insistido Fran Díaz que ha acusado a Armisén de haber dedicado los tres años que van de mandato en la FRMP a "hacer propaganda partidista a favor del Partido Popular o propaganda partidista siempre a favor de la Junta de Castilla y León".

Fran Díaz ha asegurado sentir "pena" por la paralización de una institución que, según ha insistido, debe ser un "instrumento útil" para los alcaldes para poder llegar a acuerdos y para plantear los retos que existen en el medio rural, a lo que ha añadido que la FRMP debería ser reivindicativa "con todas las administraciones".

El secretario de Política Municipal del PSCL ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión con los responsables del PSOE de Valladolid para preparar los comicios municipales de 2027 en los que ha planteado "225 retos", en relación a los 225 municipios que componen la provincia vallisoletana y en los que quieren concurrir.

"El Partido Socialista aspira a presentarse en todos para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Valladolid, vivan donde vivan, puedan encontrar una papeleta progresista, la papeleta del Partido Socialista para poder cambiar la provincia", ha explicado Díaz que ha asegurado que todos los municipios tienen la misma importancia con independencia de su tamaño.

En este sentido, ha reconocido que es "fundamental" que tanto el Partido Socialista de Castilla y León como y el PSOE de Valladolid sigan trabajando por mejorar su implantación territorial y para mejorar los resultados electorales desde el convencimiento, además, de que la perspectiva municipal será la única manera que poder propiciar un cambio en la Comunidad Autónoma.

Fran Díaz ha hecho especial hincapié en las diferencias en la gestión, en el trato a los ciudadanos y en la calidad de los servicios de los gobiernos del PP y del PSOE y ha bromeado al respecto con que se parecen "como un huevo y una castaña" y ha aprovechado la ocasión para volver a lamentar la parálisis que vive la Junta de Castilla y León, pendiente aún de un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox, sin dar soluciones a los alcaldes cuando tienen que asumir competencias impropias.

"La Junta de Castilla y León sigue durmiendo muchas de ellas en el limbo y desde luego sin querer asumirlas", ha criticado Díaz que se ha congratulado de que hoy haya habido noticias de la convocatoria de los planes de empleo para las corporaciones locales, que reclamaron ayer los socialistas en su planteamiento de "política útil frente al Gobierno en funciones y de vacaciones de Alfonso Fernández Mañueco".