PSOE acusa a la Junta de "postrarse ante Vox" tras retirar la Ley de Violencia de Género: "Es una rendición ideológica"

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "postrarse ante Vox" tras retirar el proyecto de Ley de Violencia de Género: "es una rendición ideológica".

Esta mañana, el consejero y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que la Junta había decidido retirar de su tramitación en las Cortes por la "oposición" del PSOE y con el objetivo de que sea una norma con el "máximo consenso posible".

A través de cuenta en la red social 'X', de la que se hace eco Europa Press, el líder socialista y candidato a la Presidencia de la Junta ha tachado la medida de "vergüenza".

"Mañueco prefiere postrarse ante VOX antes que defender a las mujeres. No es técnica ni falta de acuerdo: es cobardía política. CyL no merece un gobierno rendido a la extrema derecha", ha zanjado.