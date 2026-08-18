El PSCYL acusa al PP de utilizar el concierto de Aguilar para mera promoción política y dejar de invertir 127 millones

Pedro González (izda) y Miguel Ángel Blanco censuran la gestión de los incendios de la Junta y la organización del concierto en Aguilar de Campoo - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha acusado al Partido Popular de utilizar el concierto celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) para su "mera promoción política" y la de sus cargos públicos en lugar de buscar la dinamización del territorio.

Tras la segunda edición del citado concierto del festival Música en la Montaña Palentina celebrado el pasado día 8 de agosto en la Playa de la Virgen del Llano en Aguilar de Campoo, mediante un escenario flotante en el embalse, que contó con las actuaciones de Iván Ferreiro, Sexy Zebras y el DJ Héctor Calderón, el secretario general de la formación en el parlamento autonómico, Pedro González, y el coordinador de Agricultura y procurador por Palencia, Miguel Ángel Blanco, han reprochado a la Junta la gestión realizada en torno al evento, al tiempo que han censurado la falta de ejecución presupuestaria en materia de prevención y extinción de incendios forestales en la comunidad.

A este respecto, González, tras denunciar que ya en 2025 la Junta dejó de invertir 28 millones en prevención de incendios, ha reprochado los más de 127 millones no ejecutados en programas de inversión territorial y prevención de incendios por parte de la Consejería de Medio Ambiente en el presente ejercicio, con datos a fecha de 1 de agosto.

El parlamentario socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha calificado la situación de "auténtica vergüenza" y ha criticado la "pésima gestión" del Gobierno autonómico en este ámbito, asegurando que no se han atendido las carencias del operativo ni se ha cumplido con la normativa sobre jornadas laborales de los profesionales, con jornadas de más de 12 horas, ni tan siquiera garantizando las comunicaciones entre los agentes, "que han tenido que utilizar sus móviles personales. Es auténticamente de risa".

"Mañueco no ha aprendido absolutamente nada. Cada consejero nuevo que viene a regir los destinos de la Consejería de Medio tiene a sus espaldas un triste récord", ha apuntado González, quien, a tenor de lo ocurrido el pasado día 27 de julio con, a su juicio, un caso de descoordinación para movilizar a un operativo a León que inicialmente se dirigía a Ávila, se demuestra que "no hay absolutamente ninguna dirección política ni ninguna dirección técnica a la hora de abordar esos incendios".

Pero además, el parlamentario ha denunciado que muchos de los incendios se están produciendo en parques con placas fotovoltaicas porque Las empresas concesionarias no limpian la totalidad de lo que ocupan en el monte y los fuegos están saltando a terrenos agrícolas y luego al monte, de ahí su petición a la Junta para que les obligue a limpiar ese perímetro de sus instalaciones.

EN BUSCA DE UN JEFE TÉCNICO

Si bien, González considera que "la gota que colma el vaso" es que haya trascendido públicamente a través de los medios de comunicación que después del mayor incendio ocurrido en Castilla y León se esté buscando un jefe técnico para el Servicio de Extinción de Incendios Forestales. "De verdad que esto es de auténtica vergüenza", ha recriminado.

En relación con el concierto de Aguilar, la representación del PSCYL ha acusado a la Junta de volver a insistir en celebrar un evento en un espacio que ya en 2025 se tradujo en una sanción a la Administración Regional por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con motivo de la instalación de la plataforma, pese a la prohibición del organismo de Cuenca.

Y es ahí donde, según González, ha entrado en juego "un personaje cuando menos sospechoso y un poco siniestro", como es el anterior director del Somacyl, el señor Jiménez Blázquez, en cuanto a que el mismo se puso en contacto con la CHD para pedir a su presidenta que revocara el informe técnico que impedía celebrar el concierto en esa plataforma.

"Evidentemente, la presidenta de la CHD lo que le dijo es que eso tiene una tipificación, que es un delito y que se llama prevaricación y que, por lo tanto, no iba a caer en el error que estaba planteando el propio presidente del Somacyl", ha añadido el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes.

A mayores, tanto González como Miguel Ángel Blanco han denunciado que las actividades en Aguilar contaron con un presupuesto de 300.000 euros sin generar "ningún retorno económico" en los municipios de la Montaña Palentina, al tiempo que han puesto en tela de juicio que participaran 10.000 personas, a lo que el segundo de ambos ha añadido que el concierto bien podría haberse trasladado a otros escenarios, entre los que ha citado La Pernía o Velilla del Río Carrión.

Sus críticas respecto del referido concierto se extienden incluso al hecho de que ese mismo día 8 de agosto hubo un requerimiento por parte del Servicio Territorial de Palencia para que se ausentara el servicio de guardia de mañana de los bomberos forestales para tenerlos por la noche en la celebración del evento. "Por lo tanto, la mañana del sábado en la zona de Aguilar no había ninguna cuadrilla de guardia", ha criticado González.

Tanto González como Blanco sostienen que la iniciativa respondió únicamente a "una cuestión de autopromoción del Partido Popular en la zona", concretamente de la propia consejera de Medio Ambiente y de la alcaldesa de Aguilar, la 'popular' María José Ortega, y defienden que los recursos destinados a la actuación, los 300.000 euros, podrían haberse empleado en reforzar a las dos únicas brigadas que han estado haciendo prevención en todo el Parque Natural de la Montaña Palentina a lo largo del invierno.

"En vez de promoción política, lo que tienen que conseguir hacer es promoción del parque, custodia y prevención de la extinción de incendios", ha precisado Blanco, quien respalda la vinculación entre cultura y naturaleza, si bien rechaza el modo en que la Administración Regional ha ejecutado el evento.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha registrado la solicitud de comparecencia de la consejera de Medio Ambiente en las Cortes autonómicas para dar cuenta de las supuestas irregularidades administrativas en la tramitación del expediente del concierto, así como de la gestión del operativo de incendios durante el periodo estival.