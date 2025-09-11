El PSCyL asegura que Mañueco está "desautorizado moralmente" para liderar la reconstrucción tras los incendios

Los socialistas pedirán este viernes al líder autonómico una "reflexión profunda" en una reunión con presidentes de diputaciones

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha asegurado que el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, está "desautorizado moralmente" para liderar la reconstrucción de las provincias afectadas por los incendios tras la gestión "tan tremenda" que ha realizado su gobierno con un consejero de Medio Ambiente que "inexplicablemente" sigue en el cargo tras haber sido reprobado por las Cortes.

Así lo ha trasladado el secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, en una rueda de prensa con motivo de la reunión que mantendrá este viernes el jefe del Ejecutivo autonómico con los presidentes de las diputaciones para abordar la situación tras los incendios.

Precisamente, Díaz ha lamentado que este encuentro "llega tarde" y únicamente servirá para que Mañueco "se haga una foto", al tiempo que ha subrayado que las "políticas de improvisación y de la nada más absoluta" de la Administración autonómica han provocado esta situación en la Comunidad.

También ha asegurado que el PSOE llega a esta reunión con los "deberes hechos, con propuestas e ideas".

"REFLEXIÓN PROFUNDA"

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez, por su parte, ha trasladado que pedirá este viernes al presidente autonómico una "reflexión profunda" respecto a su política forestal, ya que es "evidente que algo falla".

A este respecto, ha remarcado que mantener el operativo de incendios todo el año "no es absurdo ni un despilfarro" como aseguró el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. "Es una necesidad, es obligatorio mantener ese dispositivo todo el año", ha incidido.

En esta línea, el máximo responsable de la institución provincial leonesa ha criticado que se externalicen las labores de prevención y de extinción a 38 empresas privadas que trabajan en "condiciones de precariedad".

Frente a todo ello, ha puesto como ejemplo la labor que realiza la Diputación Provincial de León, cuyo servicio de extinción de incendios cumplió en abril dos años de funcionamiento y trabaja las 24 horas del día al servicio de la ciudadanía.

"En la actualidad contamos con 60 bomberos funcionarios que trabajan los 365 días del año repartidos en turnos para ofrecer esa asistencia a toda la ciudadanía", ha explicado, al tiempo que ha remarcado que "son funcionarios, no empleados eventuales".

En definitiva, lo que se pedirá en la reunión de este viernes con Mañueco es que el Ejecutivo autonómico "sea sensible y cofinancie este servicio".