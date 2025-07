PSCyL busca "unidad de acción" contra la propuesta de la PAC y reprocha al PP "poner deberes y mirar a otro lado"

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha apelado a buscar "unidad de acción" para rechazar la "inasumible" propuesta de la Política Agraria Común (PAC), al tiempo que ha reprochado al PP que ponga "deberes a otros", mire "a otro lado" y no propicie "un escenario de consenso" para llevar "una voz de comunidad desde abajo hasta arriba" que propicie un cambio del texto presentado por la Comisión Europea.

Así lo ha señalado, en una rueda de prensa conjunta, tras reunirse con los máximos responsables de las organizaciones agrarias de Castilla y León que han manifestado su "preocupación y rechazo" a la propuesta que supone "el desmantelamiento" de una política "bien hecha hasta el momento".

Martínez considera que el documento es "un ataque frontal a los intereses" de Castilla y León, a los agricultores y ganaderos, a los 2.248 ayuntamientos que soportan gran parte de la estructura administrativa, a la lucha contra el cambio climático y la defensa del territorio", ya que van a ver "coartados" el acceso "a los fondos de mejora en las inversiones por la supresión del programa de desarrollo rural o por la reducción tan drástica de la política de cohesión".

"Estamos hablando de tres pilares fundamentales de lo que es el proyecto europeo, política agraria común, ley de desarrollo rural y el tercero, que es la política de cohesión europea, sin la que esta comunidad autónoma no hubiera tenido los progresos que ha tenido hasta el momento", ha argumentado.

Martínez ha encuadrado esta reunión en la necesidad de "una unidad de acción" para defender los intereses de la Comunidad, momento en el que ha reprochado "la falta de voluntad de la Junta" que ni les ha reunido, ni las ha informado sobre las "decisiones" que va a adoptar para "contrarrestar" esta propuesta.

"Lo que hace el Partido Socialista es lo contrario, unir precisamente al sector agrícola y ganadero, a sus organizaciones que la representan, mantener una reunión y propiciar y acordar con ellos ese frente común, esa unidad de acción a través de la unificación también del músculo municipal", ha afirmado para reiterar su propuesta de crear una "unidad de acción de abajo arriba" a través de generación de alianzas "político, institucional, social y ciudadana" para "corregir" el documento.

Martínez se ha opuesto a una "renacionalización de las políticas agrarias comunes". "Europa no puede estar planteando única y exclusivamente solo las inversiones en seguridad y defensa. La seguridad alimentaria es absolutamente básica. El presupuesto que se va a dedicar a esas políticas de seguridad no puede ser en ningún caso en detrimento ni de la política de cohesión, ni de la política agraria común, ni de los programas de desarrollo rural, porque estaremos erosionando clarísimamente los cimientos que han generado tanta cohesión y tanto desarrollo en las últimas décadas en este territorio".

El responsable de Asaja, Donaciano Dujo, ha recordado que Castilla y León es una de las regiones que "más cultivos, sectores y profesionales" aporta en el marco de la UE, con más de 60.000 trabajadores y donde la PAC ha supuesto un "nexo de unión" para mejorar las "condiciones sociales y económicas" de la Comunidad.

En este contexto, ha considerado que ninguna de las propuestas hechas hasta ahora había supuesto un "mayor ataque" a las políticas productivas y libres" de la agricultura, con recortes de hasta el "30 por ciento" y "paquetes de ayudas a los Estados para que hagan las políticas que quieran". "Unidos somos más fuertes y se pueden conseguir más ventajas en la producción de alimentos, en la calidad y la rentabilidad", ha apostillado para pedir a los políticos que se "sumen apoyos" para rechazarla.

Por su parte, el secretario general de UPA, Aurelio González, ha incidido en que la nueva PAC "desmantela todas las directrices bien hechas hasta el momento" y ha instado a los partidos a "olvidarse de hacer politiqueo" y centrarse "en llegar a un acuerdo de país".

"Llega en el peor momento, con los costes de producción disparados y preciso en mínimo históricos. Si a esto añadimos recortes del 30 por ciento no podemos sino rechazar una propuesta más acorde al campo", ha resumido el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León desde, Jesús Manuel González Palacín que reclama, como mínimo, "un presupuesto como el actual ajustado al IPC" y que se incluyan cláusulas espejo, la defensa de la Cadena Alimentaria para que no pueda vender por debajo de los costes de producción y reducir la burocracia. "Parece que tenemos que demostrar que no somos delincuentes con tanto papeleo", ha zanjado.

Por último, el coordinador de COAG CyL, Lorenzo Rivera, ha lamentado que la Unión Europea esté "dormida" para apelar a las "fuerzas mayoritarias" a alcanzar "los máximos apoyos" para que la propuesta no salga adelante, un documento que, a su juicio, es "intencional" y en el que los países del norte "se salen con la suya" y los que van a "perder" serán los del sur y los bañados por el Mediterráneo.