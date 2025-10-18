El PSCyL contrapone la "bochornosa" gestión de Mañueco al "orgullo" de las políticas "justas" de Barbón en Asturias

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón - PSOE

Acusa a Mañueco de "no haber tendido la mano a los partidos para llegar a acuerdos y sacar adelante propuestas para los ciudadanos"

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, ha contrapuesto el "orgullo" de las "políticas justas, pensadas para las personas", desarrolladas por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a las del gobierno de Mañueco, que son un "profundo bochorno se hable del tema del que se hable".

Lo ha hecho en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, donde ha participado en el acto de entrega de los Premios Benedicta Rodríguez al compromiso con la memoria histórica, que desde 2016 organiza Juventudes socialistas y que en esta VII edición han sido otorgados al podcast 'La caja 198', a la Cátedra de Memoria Democrática (USAL) y al presidente del Principado de Asturias.

Rubio ha tachado de "vergüenza absoluta" lo realizado por Mañueco en relación a la memoria histórica al haber "metido a la externa derecha en el gobierno e intentado sacar adelante la ley de concordia, que iguala a víctimas y verdugos".

"Es una profunda vergüenza lo que ha sucedido", ha lamentado la dirigente socialista, que ha acusado a los 'populares' de "proteger los vestigios franquistas", algo que es "profundamente grave en el momento en el que la extrema derecha parece que está en auge en algunos sectores y pretende engañar a algunos ciudadanos y ciudadanas, y especialmente a los más jóvenes".

En este sentido, Rubio ha defendido la importancia de hacer la labor pedagógica, que no hace el gobierno de Mañueco y se ha referido al "continuo bochorno del Ejecutivo autonómico de Castilla y León en materia de memoria democrática y también en sanidad y lucha contra los incendios "con todos los recortes que han hecho".

En el caso de los Presupuestos de 2026, ha advertido, también es genera "bochorno" la "incapacidad" del jefe del Gobierno autonómico de presentar un proyecto de presupuestos.

En esta línea, ha acusado a Mañueco de haber presentado una declaración de programa electoral y de haber hecho un "ridículo espantoso a nivel nacional". "Además, ni siquiera han tendido la mano a los partidos para poder llegar a acuerdos, para poder sacar adelante propuestas que beneficien a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León", ha criticado.

Finalmente, Rubio ha puesto en valor el trabajo del secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que ha firmado una plataforma de ayuntamientos voluntarios para reconstruir Gaza.

"Qué orgullo poder decir que nuestro secretario general está preocupado del territorio, pero en general de todas las personas y con toda nuestra solidaridad y ejemplificando nuestros mejores valores", ha expresado en este sentido.

"ATAQUE A LA DEMOCRACIA"

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha incidido en la importancia de la memoria histórica porque se ve "más que nunca que hay una amenaza, cierta involución".

"Hay gente que niega la libertad de la democracia y la ataca", ha advertido, razón por la que ha asegurado que recibir este reconocimiento es una distinción al conjunto del socialismo asturiano y al Gobierno de Asturias: "Es reconocer la necesidad de que la memoria democrática es nuestra mejor vacuna contra la intolerancia".

Asimismo, ha asegurado que "no se trata de reabrir rencores", en tanto en cuanto esto va de "cerrar heridas", un punto en el que ha explicado que si lo que se quiere es construir un mundo en el que nunca más se cometan los errores del pasado, "el único camino es la memoria democrática, es la memoria histórica".