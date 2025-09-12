PSCyL rechaza la propuesta de la PAC y piden más presupuesto con aportaciones de los estados y nueva fiscalidad

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSCyL ha vuelto a mostrar su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre la PAC y han reclamado más aportaciones de los Estados ligadas a una nueva fiscalización que grave las grandes empresas y las transacciones financieras.

Así lo han detallado el secretario general de la formación, Carlos Martínez, y la eurodiputada socialista y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, tras mantener una reunión con las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Los dos dirigentes han coincidido en su diagnóstico y es que el objetivo de reforzar la seguridad en la Unión Europea no puede influir en "pilares básicos y valores fundacionales" como la cohesión territorial. En este sentido, han mostrado su disconformidad con la propuesta planteada que, a su juicio, pone en "riesgo" la seguridad alimentaria entre los socios.

De ahí que hayan propuesto como alternativas a esos recortes un incremento del dos por ciento en las aportaciones de los Estados miembros ligada a un nueva fiscalidad que grave a las grandes empresas y las transacciones financieras.

En este punto, Iratxe García ha apelado a la responsabilidad del PP para crear un "frente común y unitario". "Necesitamos que el Partido Popular deje de hacer oposición con todo, pero sobre todo, con las cosas de comer", ha argumentado para insistir en que se está defendiendo los intereses del país, por lo que, a su juicio, los populares deben estar al lado del Gobierno. "Esta va a ser una pelea dura y necesitamos todas las manos y toda la energía en la misma dirección", ha añadido.

Una unidad a la que han apelado todos los representantes de las organizaciones agrarias. Así, desde Asaja, Donaciano Dujo ha reiterado que los recortes afectan a la agricultura "más profesional" que hay en la UE, que, en sus palabras, es la de Castilla y León, por lo que ha pedido a partidos políticos y Gobierno que peleen por una Europa que no les "defraude" y les hagan sentir partícipes de "ella".

Desde UCCL, Jesús Manuel González Palcín ha insistido en la necesidad de un nuevo presupuesto que contemple los mismos recursos económicos con la revalorización del IPC durante los próximos siete años. Un presupuesto que debe estar "blindado" y una cadena alimentaria que funcione con costes de producción "públicos" a partir de los que se realicen las operaciones comerciales.

Desde Coag, Lorenzo Rivera, ha advertido de que se van a perder "derechos conseguidos en los últimos 60 años" porque esta nueva propuesta ya no es "común", al tiempo que ha rechazado que el presupuesto en defensa desplace a la seguridad alimentaria.

"Si cambiamos tractores por tanques estaremos en manos de especuladores", ha resumido el representante de UPA, Aurelio González, que ha pedido a los políticos que sean "firmes y contundentes" en su oposición a la reforma porque no se les puede "exigir más, con menos presupuesto".