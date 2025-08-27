PSCyL reclama un pacto de Comunidad consensuado y pide a Mañueco "pasar de las palabras a los hechos" tras los incendios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, mantiene un encuentro con las opas para impulsar una declaración institucional que reclama reducir la burocracia - PSOE

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha anunciado que su secretario general, Carlos Martínez, ha pedido una reunión urgente con todos los grupos políticos y los municipios afectados por la oleada de incendios que se vive en la Comunidad con el objetivo de crear una mesa de trabajo permanente e impulsar un pacto de comunidad "consensuado" que aborde la "crisis medioambiental" y las consecuencias de los fuegos, todo ello para hacer frente a los "anuncios vacíos" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la portavoz socialista de Agricultura y Ganadería en las Cortes, Virginia Jiménez, en una comparecencia tras la reunión mantenida por el líder del PSCyL con las organizaciones agrarias para tratar asuntos como la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el plan de recuperación anunciado por la Junta para hacer frente a los daños causados por los incendios.

En este sentido, Jiménez ha señalado que Castilla y León ha sufrido unos fuegos "devastadores" que han provocado una de las "mayores catástrofes medioambientales, económicas y sociales de la Comunidad", razón por la que los socialistas han planteado una batería de medidas que deben ponerse en marcha de inmediato con las que se reclama que el jefe del Ejecutivo autonómico "pase de los anuncios vacíos a los hechos".

"No basta con prometer ayudas millonarias que nunca llegan, no hablamos de promesas vacías, sino de hechos concretos que avalan nuestra crítica", ha remarcado la portavoz socialista de Agricultura, al tiempo que ha criticado que tras los incendios de 2022 la Junta anunció ayudas millonarias, pero hasta principios de este año "apenas se habían ejecutado seis de los 48 millones previstos para su recuperación".

Precisamente, los socialistas reclaman un "plan real, inmediato y eficaz" de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios, puesto que han perdido cosechas, pastos y parte de su medio de vida.

FUTURO DE LOS PUEBLOS

Además, Virginia Jiménez ha recordado la necesidad de que Castilla y León disponga de un dispositivo de prevención y extinción profesional y público operativo todo el año, en tanto en cuanto "no se puede seguir jugando a la ruleta rusa con el futuro de los pueblos".

En este punto, ha criticado que la Junta "presuma" de presupuestos en extinción y prevención, cuando los datos oficiales son "demoledores", puesto que en 2025 se ha ejecutado un 28,27 por ciento en prevención. "¿Cómo vamos a hablar de un plan serio si año tras año la Administración autonómica presupuesta, pero no cumple?", se ha preguntado la portavos socialista de Agricultura.

De hecho, ha puesto el foco en que entre 2009 y 2022 Castilla y León ha "recortado su presupuesto en prevención de incendios un 86 por ciento, pasando de los 10,27 millones a apenas 1,41 millones".

Esto, ha señalado, "no es sólo una negligencia, es un error estratégico de proporciones devastadoras" que confirma la necesidad de contar con un dispositivo permanente, profesional y público de prevención y extinción de incendios con recursos estables los doce meses del año.