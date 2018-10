Una psicóloga atenderá casos de agresión en la caseta de las Moreras en las ferias de Valladolid

Publicado 09/08/2018 11:46:45 CET

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La caseta que el Ayuntamiento de Valladolid instalará en la zona de Las Moreras con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo contará con una psicóloga para atender a posibles víctimas de abusos, según ha anunciado este jueves la concejal de Educación, Victoria Soto.

Se trata de una de las novedades de la campaña 'No es No. Valladolid libre de agresiones sexistas' que busca concienciar a la sociedad en general de la gravedad de las agresiones y que por ser fiesta "no todo vale", ha precisado Soto.

La concejal ha explicado que se ha contado con la implicación de todos los colectivos y asociaciones de Valladolid, así como de las peñas de la ciudad y del Consejo Local de la Juventud y como novedad, este año, la caseta de esta campaña que se ubicará en las Moreras contará con la presencia de una psicóloga, de 20 a 23.30 horas, para "dar respaldo a las personas que necesitan apoyo".

Además, según ha explicado Victoria Soto se procurará que haya "la suficiente intimidad" para atender a las personas que lo necesiten, ha manifestado Victoria Soto, que aunque ha precisado que en Valladolid no se han registrado agresiones "es necesario prevenir y educar a todos los colectivos de que no es no y de que en fiestas no todo vale".

Igualmente, se mantendrá el teléfono directo con la Policía Municipal, 650 430 167, que también prestará atención psicológica y jurídica durante las 24 horas del día.

Por primera vez se han sumado a 'No es No. Valladolid libre de agresiones sexuales' los comercios que van a publicitar esta campaña, por lo que Soto ha agradecido su adhesión e implicación a Fecosva y Avadeco así como a la Asociación de Hosteleros.