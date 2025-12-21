El PSOE se abstendrá en la votación de los presupuestos de Diputación de Ávila a cambio de "avances sociales"

ÁVILA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Provincial Socialista, María del Carmen Iglesias, ha anunciado que el PSOE se abstendrá en la votación del presupuesto de la Diputación de Ávila para 2026 tras alcanzar un acuerdo que incorpora "avances sociales" para los municipios, con "importancia en materia de transporte público".

Según ha explicado Iglesias en un comunicado recogido por Europa Press, como resultado de este acuerdo el presidente de la institución se ha comprometido a impulsar "por primera vez" actuaciones en materia de transporte público, con lo que se "da respuesta a una de las principales dificultades que afrontan muchos pueblos de la provincia en términos de movilidad y acceso a servicios".

"Es un paso necesario para mejorar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades en el mundo rural", ha señalado la portavoz socialista, quien ha precisado que, además, el acuerdo incluye otras enmiendas de carácter municipalista, social e inversor.

Estas están orientadas a reforzar el apoyo a los ayuntamientos y a mejorar servicios e infraestructuras, como la "importante" inversión que se realizará en polígonos industriales o en materia de vivienda social.

Iglesias ha subrayado que la abstención responde a una actitud de política "constructiva y responsable" por parte del Grupo Provincial Socialista y que "no supone un respaldo global al modelo presupuestario".

"Nuestra prioridad es que los presupuestos sirvan para mejorar la vida en los pueblos y, cuando se abren vías de acuerdo, creemos que es nuestra obligación aprovecharlas", ha afirmado al respecto, para insistir en que lo "fundamental" es que los compromisos adquiridos se concreten y se ejecuten, porque "los acuerdos solo tienen sentido si se traducen en hechos y llegan realmente a los municipios".