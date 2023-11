PSOE acusa al Ayuntamiento de "utilizar el millón presupuestado" para el poliderportivo Miguel Delibes "en otras cosas"

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al Ayuntamiento de Valladolid de "dar largas a los vecinos" al "utilizar el millón que había presupuestado" para la construcción del polideportivo Miguel Delibes "en otras cosas" y asegura que el equipo de Gobierno no tiene "ninguna razón" para que las obras no empiecen en 2024.

Así lo han señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, los ediles Pedro Herrero y Juan Carlos Hernández después de mantener una reunión con representantes de Ampas y representantes de la comunidad educativa del colegio Miguel Delibes, colegio María Teresa Íñigo de Toro y el instituto Juan de Juni, donde están proyectados tres polideportivos.

También han participado colectivos vecinales de los barrios que se verían beneficiados con estas dotaciones planificadas en la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía: Asociación Vecinal 'Los Comuneros' de la Victoria y las asociaciones vecinales 'Rondilla', 'Pisuerga' de Huerta del Rey, 'Valle de Olid' del barrio Girón, 'Puente Jardín' y 'San Nicolás'.

En este sentido, Herrero ha recordado que el anterior equipo de Gobierno dejó aprobado "medio convenio" con la Junta para la construcción de un polideportivo en el CEIP Miguel Delibes y dejó también consignación presupuestaria "en los presupuestos del año 22, 23 y 24 para esa construcción".

"A día de hoy no hay ni convenio, ni consignación presupuestaria porque el equipo de Gobierno actual se ha gastado el dinero y porque ha anulado ese convenio que estaba pendiente de firmar", ha explicado para compartir la "preocupación y el temor" de que tanto la Junta como el actual gobierno Municipal "den largas a los vecinos y a estas dotaciones" y que, "con cualquier tipo de excusa", continúen "sin ejecutar estas infraestructuras".

Herrero ha asegurado que el grupo seguirá "peleando" para que se firmen los convenios de éste y los otros dos polideportivos y que se fijen unos compromisos "para que se hagan". "En el caso concreto del Miguel Delibes insistimos en que no hay ninguna razón para que las obras no empiecen en 2024, ninguna. Es tan fácil como firmar el convenio, poner el dinero, presupuestarlo en el año 24 y los tiempos son fáciles. Proyecto 3-4 meses y comienzo de la ejecución de las obras y al mismo tiempo los otros podrían empezar a la vez porque, ya digo, el convenio se tarda poco tiempo y se pueden solapar perfectamente los proyectos", ha agregado.

Por su parte, Juan Carlos Hernández considera que el Ayuntamiento ha decidido "anular" el convenio, para "utilizar el dinero en otras cuestiones". "Ya han utilizado el millón que estaba presupuestado en el 2023, mediante dos modificaciones presupuestarias, para otras cosas", ha reiterado.

Al hilo de estas palabras, ha reiterado que la "anulación del convenio, en vez de modificarlo para cambiar la parcela --la parcela propuesta por el equipo de Gobierno actual y la Junta se ubica en la misma manzana del CEIP Miguel Delibes, aunque da a la calle Madreselva-- no tiene otro objetivo que poder dedicar el dinero a otras cuestiones".

"Y muchos nos tememos que en el presupuesto del 2024 no va a aparecer consignación para la construcción de este polideportivo del Miguel Delibes", ha manifestado para recordar que las otra dos instalaciones estaban "a expensas" de que el polideportivo en La Victoria "fuera avanzando". "Una vez que éste tenía ya un dinero reservado en el 2023 y en el 2024, podías hacer el convenio del siguiente polideportivo con su consignación presupuestaria, etc. Cuando éste se retrasa y se dilata, no sabemos si hasta el 2025, por lo que va a provocar ese efecto dominó de que los otros se retrasarán aún más todavía. Con lo que entendemos que en esta legislatura seguramente no veamos siquiera firmados esos convenios", ha lamentado.