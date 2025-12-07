El PSOE acusa a Carnero de "falta de control" en la obras de Parquesol por "problemas" en accesibilidad y seguridad vial

Archivo - Obras en Parquesol. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde, Jesús Julio Carnero, de "falta de control" en la obras de Parquesol por "dificultar" la accesibilidad al Centro de Vida Activa y causar "problemas" de seguridad vial.

Según ha señalado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, el acceso principal al Centro de Vida Activa de Parquesol "está plagado" de zanjas, vallas, maquinaria y otros elementos que "limitan y dificultan" el tránsito de las personas mayores y todos los ciudadanos que cada día acuden al edificio que también alberga la biblioteca del barrio.

Los "problemas no son exclusivos de esta zona comprendida entre las calles Ciudad de la Habana y Enrique Cubero", ha agregado, para precisar que en la calle Hernando de Acuña se están produciendo desde la semana pasada "episodios caóticos" porque está cortada en el lado de bajada al centro y el carril bidireccional habilitado en la otra parte, de manera que "lejos de ser una alternativa segura, se ha convertido en una fuente de problemas".

El carácter de los problemas "tiene que ver con la seguridad vial", ha apuntado el Grupo Socialista, para incidir en que se trata de una vía en la que se ven afectados conductores y peatones, pues son "más de trescientos metros sin un paso de peatones", y los contenedores se han trasladado a la mediana de la vía, generando aún más dificultades.

"¿Se acordarán los vecinos de Parquesol en mayo de 2027 de quién es el responsable del caos generado en este barrio desde que hace más de dos años comenzaran las obras de la red de calor?", ha cuestionado al respecto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, quien ha recorrido la zona junto a los concejales.

En este contexto, ha incidido en que la "responsabilidad es de Carnero y el equipo de gobierno PP-Vox que están demostrando su incapacidad para resolver los problemas que los vallisoletanos sufren a diario".

"Está claro que ni se enteran de lo que ocurre en los barrios", ha agregado, para recordar que los "perjuicios derivados de las obras de la red de calor ya lo sufrieron hace meses los vecinos de Villa de Prado y Huerta del Rey", ante la "indiferencia del equipo de Gobierno".

Sobre el caso de Parquesol, el PSOE ha indicado que las obras se prolongan desde hace más de dos años "sin ninguna coordinación ni previsión", mientras los vecinos "carecen de información" sobre las ejecuciones. "Es otro ejemplo de la mala gestión de Carnero", ha concluido Herrero.