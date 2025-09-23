PSOE acusa a Carnero de "vetar" su moción sobre la aportación del director de Coordinación de Políticas Públicas

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, de "coartar" su derecho para que se debata en el Pleno del Ayuntamiento la aportación del director de Coordinación de Políticas Públicas.

Pedro Herrero ha defendido en la Junta de Portavoces la libertad que tienen los grupos municipales a la hora de elegir los asuntos que se proponen en los plenos. En este caso la moción se centra en la creación de este "alto cargo", un órgano nuevo declarado "ilegal" por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que "obligó" al equipo de gobierno PP-Vox a "modificar" el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid "de forma precipitada y sin consenso".

A través de un comunicado, los socialistas recuerdan que el Alto Tribunal estimó su recurso contra la decisión de Carnero "de crear esta figura que, además de ser ilegal implicaba un gasto de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales)".

"¿Cuál ha sido la aportación de este alto cargo creado por Carnero? ¿Cuál ha sido su trabajo en estos dos años? ¿En qué se ha beneficiado la ciudad? Son preguntas que el alcalde tenía que contestar en el Pleno porque los ciudadanos tienen derecho a saber a qué se destina el dinero público. (más de 156.000 euros al año). Y ya que Carnero se ha obcecado en mantener este puesto de libre designación, para el Grupo Municipal Socialista resulta imprescindible que rinda cuentas", ha explicado el portavoz, Pedro Herrero, quien recuerda que este puesto no estaba en el Reglamento Municipal ni en el periodo de los exalcaldes Tomás Rodríguez Bolaños, ni en el de León de la Riva, ni tampoco en la etapa de Óscar Puente.

El Grupo Municipal Socialista interpuso hace dos años un recurso contencioso- administrativo demandando la anulación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid en la sesión celebrada el día 21 de agosto de 2023, en virtud del cual decidió modificar la Relación de Puestos de Trabajo para incorporar el puesto de "director/a de Coordinación de Políticas Públicas" y para crear un puesto de "secretario/a de puesto de Habilitación Nacional o de Dirección de Área" y que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del siguiente día 1 de septiembre.