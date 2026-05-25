PSOE afea que no haya fecha para la investidura tras un mes y 11 días de legislatura y dos meses desde las elecciones

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, en la sede del PSOE de Segovia. - PSOE CYL

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha criticado que el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, no haya fijado aún el Pleno de investidura tras "un mes y once días" de la constitución del Parlamento autonómico y "dos meses largos" de las elecciones del 15 de marzo.

En declaraciones realizadas en el marco de una reunión con el PSOE de Segovia para abordar las próximas elecciones municipales, Díaz ha subrayado la actividad de su formación con "plena convicción" frente a la "parálisis" de quienes "están llamados a gobernar" la Comunidad, en referencia a PP y Vox.

"Han pasado un mes y diez días, once ya, mejor dicho, desde la constitución de las Cortes de Castilla y León, han pasado dos meses largos desde las elecciones autonómicas del 15 de marzo y seguimos sin gobierno", ha lamentado, para censurar también que no se haya dado aún a conocer el acuerdo para la formación del Gobierno entre las mencionadas formaciones.

En este sentido, ha afeado al presidente de las Cortes que no haya fijado la fecha del Pleno de investidura cuando es lo "único que tiene que hacer a día de hoy" para que se "ponga en marcha el contador y el reloj de la democracia".

Por otro lado, ha manifestado su preocupación sobre lo que "están traficando" el PP y Vox en materias "fundamentales" para Castilla y León. "Creemos que pueden ser enormemente dañinas y que pueden estar contenidas en ese pacto de investidura a tenor de lo que hemos leído ya en Aragón y en Extremadura", ha advertido Díaz, quien también ha subrayado de cara a las municipales que la del PSOE es la única papeleta para "garantizar cambio, progreso y transformación".