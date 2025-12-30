PSOE afirma que el Ayuntamiento de Valladolid ha aportado 1,5 millones de euros menos de lo previsto a VIVA en 2025

Los concejales José Ignacio Zarandona y Alberto Cuadrado conversan con representantes de los grupos de la oposición en el Consejo de Administración de VIVA. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este martes que el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) ha aprobado con los votos de PP y Vox una modificación del contrato programa para el ejercicio 2025 que supone que la entidad recibirá 1,5 millones de euros menos en concepto de transferencia de lo previsto en el presupuesto del año que concluye.

Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, José Ignacio Zarandona, ha mostrado su sorpresa por que el PSOE y VTLP no hayan apoyado "de forma inopinada" la aportación presupuestaria a VIVA, pues ha recordado que "VIVA tiene que gestionarse y necesita de ese esfuerzo de todos los vallisoletanos".

Los socialistas han apuntado que según un informe de la intervención general "resulta imposible transferir a VIVA los 3.201.000 euros previstos inicialmente por venta de suelo y por eso, como medida de gracia" el gobierno municipal ha considerado que para dar soporte financiero a la Sociedad, es conveniente destinar a VIVA el saldo a favor resultante del cumplimiento del Contrato Programa 2022- 2023 por importe de 977.764,31 euros".

De esos 3,2 millones de euros, afirma el PSOE, "se salvan 639.139 euros" que el Ayuntamiento aportará a VIVA para hacer frente a los compromisos del contrato programa.

Esta decisión municipal, lamentan, "no compensa el agujero que supondrá la anulación de la transferencia prevista de 3,2 millones de euros, puesto que, a pesar de la última compensación, la realidad es que VIVA en 2025 dejará de recibir transferencia municipal por importe de 1.584.097 euros, prevista en el presupuesto municipal aprobado para este ejercicio".

Esta situación se da, interpreta el PSOE, "al tomar la decisión política de vincular esa partida presupuestaria a la venta de Patrimonio Municipal de Suelo, en vez de hacerlo a fondos propios o al préstamo, al igual que ocurre con otras partidas presupuestarias u otras inversiones".

Zarandona ha defendido el buen funcionamiento de la sociedad de vivienda pues lleva estos dos años con un "buen ritmo" de compra de vivienda y se ejecutan al completo los fondos destinados a este fin, algo que afirma que anteriormente, durante los mandatos de PSOE y VTLP, no se conseguía, ya que no ejecutaban "todas las partidas".

El edil 'popular' ha apuntado que el parque municipal de vivienda pública alcanza las 429, lo que, ha advertido, "exige un esfuerzo enorme para que estas viviendas puedan cumplir con su función".

LUIS VÉLEZ

"Está claro una vez más que ni la Sociedad pública de vivienda VIVA ni las políticas de vivienda pública son una prioridad para PP y VOX en el gobierno municipal de la ciudad", ha explicado el concejal socialista Luis Vélez.

El edil ha añadido que además el presupuesto aprobado para VIVA para el próximo año "confirmaba la descapitalización de la sociedad" iniciada, a juicio de los socialistas, por el equipo de Gobierno que dirige Jesús Julio Carnero, ya que la partida destinada a la adquisición de viviendas "sufrió un duro varapalo" al reducirse de 1,9 a 1,1 millones de euros.

El Grupo Municipal Socialista ha aprovechado el último Consejo de Administración de VIVA en el año 2025 para exigir que "se busque una alternativa para reactivar, después de dos años paralizado, el programa ALVA que durante el pasado mandato facilitó el alquiler de viviendas vacías a precios accesibles con garantías para inquilinos y propietarios".